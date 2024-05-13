В Ханском дворце продолжаются археологические исследования

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина в рамках рабочей поездки посетила объект культурного наследия Ханский дворец, где ведутся ремонтно-реставрационные работы.

В настоящее время на территории дворца проводятся масштабные археологические исследования. По результатам будет принято решение о музеефикации выявленного археологического наследия. Совместно с руководителями учреждений, представителями подрядных организаций министр проверила ход выполнения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, а также мероприятий в части проведения археологических раскопок. При участии заместителей министра Ольги Якуниной и Андрея Ростенко были рассмотрены вопросы, возникающие в процессе проведения работ, и даны соответствующие поручения, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

На сегодняшний день из 16 объектов комплекса «Ханский дворец» 12 объектов уже завершены либо находятся в высокой степени готовности (Гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», «Екатерининская миля», «Надгробная ротонда», «Баня «Сары Гюзель», «Набережная с тремя мостами», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Соколиная башня», «Ханская мечеть», «Гарем»). Также на 4 объектах («Графский (свитский) корпус», «Ханская кухня», «Главный корпус», «Сады и парковые сооружения») ремонтно-реставрационные работы продолжаются. Приемка работ в целом по ансамблю «Ханский дворец» запланирована в 2025 году.

СПРАВКА. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Ханский дворец XVI-XIX вв.» продолжаются по государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (финансирование 3,6 млрд руб.). Заказчиком является Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, подрядные организации ФАУ «РосКапСтрой», ООО «РСК «Гефест».

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым