В Херсонее Таврическом озвучили итоги подводной археологической экспедиции 2025 года

Археологический полевой сезон 2025 г. в акватории Херсонеса Таврического был успешно проведен после трехлетнего перерыва. В 2022-2024 годах, когда не было возможности осуществлять полноценные водолазные работы, сотрудники отдела подводной археологии занимались отработкой методики донной электротомографии для исследования затопленных участков Херсонеса Таврического и мониторингом состояния памятников прибрежной зоны городища на его северной морской границе.
В этом полевом сезоне было решено сосредоточить основное внимание на прибрежном участке акватории у базы отдела подводной археологии. Здесь в 2017-2019 годах экспедицией музея-заповедника на дне был зафиксирован протяженный вал из камней. Можно предположить, что подводный объект является затопленными остатками оборонительной стены или гидротехнического сооружения.
В состав экспедиции входили сотрудники отделов подводной археологии и междисциплинарных исследований музея-заповедника «Херсонес Таврический». Исследованиями методом донной электротомографии руководил профессор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II В.В. Глазунов.
Целями работ 2025 года являлась фиксация видимых на дне акватории остатков строительных сооружений и их выявление под слоем донного грунта, получение информации для интерпретации и датировки. Для реализации этой цели были выполнены дистанционные исследования и проведены археологические шурфовки. Методы гидроакустики позволяют получить мозаику рельефа дна и выявить развалы каменного материала, являющиеся остатками строительных сооружений. Методы электроразведки способны локализовать вероятные участки скрытых в грунте строительных остатков. Археологические работы должны подтвердить данные, полученные в результате геофизических методов исследования и дать материал для датировки и интерпретации объектов. Шурфовки были проведены с прибрежной стороны вала из камней, а также на его южной оконечности. Со стороны моря раскопки проводились в 2019 году.
Для визуализации подводного объекта и построения его плана была осуществлена съемка с применением методов фотограмметрии. Изучаемый участок вала из камней имеет длину около 23 м, шириной до 10 м с перепадом высот более 2 м. Для работы на таком крупном объекте, вдобавок ко всему поросшего водорослями, которые осложняют дальнейшую обработку фотографий и построение ортофотоплана, были выставлены 239 пронумерованных маркеров. Использовались натянутые ходовые шнуры и трехметровые топографические рейки. Вал был разбит на четыре участка, на которых последовательно осуществлялась съемка. Результаты были объединены в общий ортофотоплан и модель.
Археологические находки, полученные в результате шурфовки в районе вала, в основном, относятся к средневековому времени. Находки представлены многочисленными фрагментами керамики. Среди камней также найдены фрагменты мраморной архитектурной детали и известняковой поилки. Для более точных выводов необходимы масштабные раскопки, которые запланированы уже на следующий полевой сезон.
