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В Херсонес Таврический нагрянули студенты из Болгарии, Сербии и Македонии

В Херсонес Таврический нагрянули студенты из Болгарии, Сербии и Македонии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:59 24.05.2021

Студенты и представители молодёжных организаций России, Болгарии, Сербии и Македонии посетили музей-заповедник «Херсонес Таврический» в рамках международного форума «Диалог культур: Россия – Балканы» в День славянской письменности и культуры. Организаторами мероприятия выступили Болгарский культурный центр «Извор» и Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского». Форум, отмечают его организаторы, проводится уже не первый год для развития диалога и культурного сотрудничества между организациями Крыма и балканских стран, а также для консолидации молодёжи на основе общей исторической памяти, веры и языка.

Гости задавали разные вопросы. С живым интересом в глазах расспрашивали и об использовании пифосов, и об Античном театре. Мне очень понравилось, что, рассматривая базилику возле Свято-Владимирского собора, участники, увидев кладку из плинфы, провели аналогию с памятниками, которые находятся на территории их стран, — цитирует пресс-служба заведующего отделом византийской истории музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяну Яшаеву.

В Античном театре для гостей был организован концерт. Студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, а также хореографический ансамбль «Music Safe» из города Симферополя в ходе театрализованного представления «Сказание о Кирилле и Мефодии» рассказали зрителям историю создания славянской письменности.

В Херсонес Таврический нагрянули студенты из Болгарии, Сербии и Македонии

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В Херсонес Таврический нагрянули студенты из Болгарии, Сербии и Македонии

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