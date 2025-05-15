Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Херсонес Таврический | В Херсонес Таврический приходит время героев… В «Ночь музеев – 2025»!
Новости Республики
В Херсонес Таврический приходит время героев… В «Ночь музеев – 2025»!

В Херсонес Таврический приходит время героев… В «Ночь музеев – 2025»!

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 17:25 15.05.2025

Херсонес Таврический приглашает на «Ночь музеев».  Она пройдет 17 мая с 18:00 до 22:00, но территория учреждения культуры в этот день будет открыта до 23:00. Вход свободный.

«Ночь музеев – 2025» будет называться «Херсонес. Время героев». Ее мероприятия пройдут на четырех площадках: в периболе, в Византийском дворике, в Античном театре и на площади перед Центральной входной группой. Гости смогут познакомиться с героями разных эпох, пострелять из лука, поучиться фехтованию, посетить выставки и театрализованные экскурсии, посмотреть VR-фильм и насладиться спектаклями в Античном театре. Интересно будет и детям, и взрослым! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

Программа «Ночи музеев – 2025» в Херсонесе Таврическом:

1)  Перибол (пространство между оборонительными стенами древнего города).

18:00–22:00 – знакомство с героями Античности. Дети и взрослые узнают, как выглядели древнегреческие воины, постреляют в скифском лучном тире, поучаствуют в мастер-классе по росписи щитов и увидят выступление танцовщиц Эллады.

2)  Византийский дворик и прилегающая территория.

18:00–22:00 – реконструкция военного лагеря князя Владимира. Гостей ждут уроки фехтования, поединки на мечах, средневековые настольные игры и мастер-классы по чеканке монет и созданию кукол-оберегов.

18:00–22:00 – работа реконструкторов Крымской войны. Гости откроют для себя страницы истории 1853–1856 гг., узнают о снаряжении солдат того времени и поучаствуют в мастер-классах по изготовлению свечей. А самые активные и уверенные в своих силах попробуют сбить корабли противника в «Школе молодого артиллериста»!

На протяжении всей «Ночи музеев» в малом зале Византийской экспозиции будет открыта выставка «Далекое эхо Великой войны». Она расскажет о судьбе Херсонеса в 1941–1945 гг. и о найденных археологами артефактах, которые считались утраченными во время второй героической обороны и оккупации Севастополя.

18:00–22:00 – работа стендовых выставок «Бессмертный полк» и «Пейзажи СВО». На первой представят портреты сотрудников музея, которые сражались за Родину и защищали Херсонес и Севастополь в годы Великой Отечественной войны. На второй выставке можно будет увидеть созданные нейросетью картины, посвященные специальной военной операции.

Хотите сами помочь нашим героям и защитникам? Тогда участвуйте в мастер-классах по изготовлению сухого пайка в Византийском дворике! С 18:00 до 22:00, не пропустите! — анонсируют событие сотрудники Херсонеса. 

В специальной кинопалатке гостям «Ночи музеев» в Херсонесе Таврическом покажут 20-минутный VR-фильм «Героические профессии». Он расскажет детям и взрослым о военных летчиках и спасателях МЧС.

3)  Античный театр Херсонеса.
18:00–19:15 – спектакль Севастопольского театра юного зрителя «Сашка», посвященный героям Великой Отечественной войны. Артисты расскажут о судьбе молодого солдата, оказавшегося на передовой, подо Ржевом, о проявленном им мужестве и о нравственном выборе, сделанном в сложных жизненных обстоятельствах.
20:00–21:00 – спектакль Севастопольского театра юного зрителя «Суворов – наука побеждать». Взрослые и юные посетители Херсонеса Таврического совершат путешествие во времени, узнают о великом русском полководце и поймут, какие качества помогали ему побеждать.
4)  Площадь у Центральной входной группы музея-заповедника.
18:00–22:00 – реконструкция времен Великой Отечественной войны. Гости «Ночи музеев» смогут сфотографироваться в солдатской форме и получить готовый снимок на память, услышать патефон, узнать о работе печатной машинки и погрузиться в атмосферу эпохи.
21:00–21:30 – концертная программа «Вальс Победы».
21:30–22:00 – выступление оркестра Черноморского флота Российской Федерации. Артисты исполнят любимые мелодии и песни военных лет.

Наконец, в 18:00 и 19:00 в «Ночь музеев» пройдут театрализованные экскурсии «Героизм древнего города». Они помогут гостям по-новому взглянуть на Херсонес, познакомиться с его защитниками и увидеть знаковые достопримечательности. Количество мест ограничено! Записаться на экскурсии «Героизм древнего города» можно по телефону: +7 918 059-82-11 (также через Telegram или WhatsApp).

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Херсонес таврический

Херсонес таврический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x