В Херсонес Таврический приходит время героев… В «Ночь музеев – 2025»!

«Ночь музеев – 2025» будет называться «Херсонес. Время героев». Ее мероприятия пройдут на четырех площадках: в периболе, в Византийском дворике, в Античном театре и на площади перед Центральной входной группой. Гости смогут познакомиться с героями разных эпох, пострелять из лука, поучиться фехтованию, посетить выставки и театрализованные экскурсии, посмотреть VR-фильм и насладиться спектаклями в Античном театре. Интересно будет и детям, и взрослым! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Программа «Ночи музеев – 2025» в Херсонесе Таврическом:

1) Перибол (пространство между оборонительными стенами древнего города).

18:00–22:00 – знакомство с героями Античности. Дети и взрослые узнают, как выглядели древнегреческие воины, постреляют в скифском лучном тире, поучаствуют в мастер-классе по росписи щитов и увидят выступление танцовщиц Эллады.

2) Византийский дворик и прилегающая территория.

18:00–22:00 – реконструкция военного лагеря князя Владимира. Гостей ждут уроки фехтования, поединки на мечах, средневековые настольные игры и мастер-классы по чеканке монет и созданию кукол-оберегов.

18:00–22:00 – работа реконструкторов Крымской войны. Гости откроют для себя страницы истории 1853–1856 гг., узнают о снаряжении солдат того времени и поучаствуют в мастер-классах по изготовлению свечей. А самые активные и уверенные в своих силах попробуют сбить корабли противника в «Школе молодого артиллериста»!

На протяжении всей «Ночи музеев» в малом зале Византийской экспозиции будет открыта выставка «Далекое эхо Великой войны». Она расскажет о судьбе Херсонеса в 1941–1945 гг. и о найденных археологами артефактах, которые считались утраченными во время второй героической обороны и оккупации Севастополя.

18:00–22:00 – работа стендовых выставок «Бессмертный полк» и «Пейзажи СВО». На первой представят портреты сотрудников музея, которые сражались за Родину и защищали Херсонес и Севастополь в годы Великой Отечественной войны. На второй выставке можно будет увидеть созданные нейросетью картины, посвященные специальной военной операции.

Хотите сами помочь нашим героям и защитникам? Тогда участвуйте в мастер-классах по изготовлению сухого пайка в Византийском дворике! С 18:00 до 22:00, не пропустите! — анонсируют событие сотрудники Херсонеса.

В специальной кинопалатке гостям «Ночи музеев» в Херсонесе Таврическом покажут 20-минутный VR-фильм «Героические профессии». Он расскажет детям и взрослым о военных летчиках и спасателях МЧС.