В Херсонесе анонсируют выставку «Византийские древности графов Уваровых»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Государственной публичной исторической библиотекой России, Патриаршим советом по культуре и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» готовится к открытию выставки «Византийские древности графов Уваровых».

«Византийский альбом» графа А. С. Уварова (1825–1884) – одна из первых книг в России, посвященных византийскому искусству, его историческим корням и ранним этапам развития. Это произведение стало плодом многолетних штудий графа Алексея Сергеевича Уварова на почве византиноведения и представляет собой ценнейший образец отечественной византиноведческой мысли конца XIX века. После ухода графа из жизни авторский текст остался незаконченным, и только в 1890 году, благодаря стараниям вдовы графа П. С. Уваровой, он в виде отдельной книги увидел свет. Однако это была лишь часть грандиозного издательского замысла графа, который планировал выпустить цветные художественные копии византийских миниатюр и мозаик IV–XIV веков, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Печальная судьба была уготована книге, которая какое-то время считалась утраченной. Однако волею случая она была обретена в фондах Государственной публичной исторической библиотеки России и теперь, наконец, опубликована.

Эксклюзивный по своему содержанию альбом впервые оказался на крымской и, что особенно важно, херсонесской земле. Ведь его авторы – граф Алексей Сергеевич и графиня Прасковья Сергеевна Уваровы – по праву считаются Хранителями Херсонеса, его Покровителями.

Из всех христианских храмов, открытых на сегодняшний день на территории Херсонеса, особое место принадлежит так называемой Уваровской базилике. Храм играл значительную роль в религиозной жизни средневекового города и, по мнению ряда ученых, был местом крещения великого князя киевского Владимира Красное Солнышко. В его стенах совершилось таинство, ознаменовавшее собой переломный момент в истории Руси и сыгравшее определяющую роль в формировании будущего современной России. Вполне закономерно, что столь значимый для истории нашего Отечества памятник носит имя замечательного энтузиаста, человека в высшей степени одухотворенного, прекрасного специалиста и величайшего мецената. В 1853 и 1854 годах графу было поручено вести раскопки в Таврической губернии. Именно тогда им был открыт памятник, увековечивший имя этого археолога на крымской земле – «Уваровская» базилика.

Наряду с центральными экспонатами выставки – листами из «Византийского альбома» – в экспозиции будут представлены материалы о Херсонесе – планы, реконструкции и редкие архивные фотографии «Уваровской» базилики.

Экспозиция «Византийские древности графов Уваровых» откроется 15 июля и будет работать до 30 августа 2021 года.

иллюстрации предоставлены пресс-службой музея-заповедника «Херсонес Таврический»