В Херсонесе — фестиваль славянской письменности и культуры

Традиционный фестиваль славянской письменности и культуры в Византийском дворике Херсонеса Таврического пройдет в это воскресенье, 6 сентября. Посетителей музея-заповедника встретят национально-культурные общества, которые представят вниманию зрителей выставку декоративно-прикладного искусства и праздничную концертную программу.

Этот общегородской фестиваль – праздник Слова, День мира, взаимопонимания и дружбы славянских народов. Он неразрывно связан с именами двух великих святых – равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали славянский алфавит, перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, объединив, тем самым, славян «буквой и словом». Ведь именно с появлением азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом с собственной письменностью и языком, ставшими основой развития государственности и цивилизации, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фестиваль, говорят специалисты, проходит в Херсонесе неслучайно. Именно здесь в 988 году принял крещение князь Владимир, навсегда связав Русь с православной верой. До этого знаменательного события в византийском городе Херсон останавливался Кирилл (светское имя – Константин). В северном форпосте великой империи он изучал необходимые для дипломатических переговоров древние языки и системы письма, что впоследствии имело неоценимое значение при создании братьями славянской письменности

Ученые полагают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Участниками фестиваля станут представители разных народов, которые поделятся богатством культуры своей страны и расскажут о разнообразии национальных обычаев. В рамках праздничной программы будут выступать народные коллективы, чье творчество и мастерство не оставит никого равнодушными, — говорят в музее.

6 сентября в Херсонесе Таврическом Вас будут встречать представители:

Общества русской культуры;

Севастопольского национально-культурного общества «Беларусь»;

Севастопольского болгарского национально-культурного общества «Изгрев»;

Севастопольского греческого культурно-просветительского общества «ХЕРСОНЕС»;

Фонда возрождения крымскотатарской культуры имени профессора С.О. Изидинова;

Севастопольского общества польской культуры «Полония».

В 10:00 в Византийском дворике для гостей выступят творческие коллективы Дворца культуры рыбаков (ДКР), Дворцов культуры «Севастопольский» и «Балаклавский».

Мероприятие будут проходить с 10:00 до 14:00. В насыщенную программу войдут народные гуляния, выступления коллективов, выставки, подготовленные национально-культурными обществами. До встречи в Херсонесе! Пусть этот праздник и в дальнейшем служит укреплению взаимопонимания между людьми и сохранению многовековых традиций, — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника.