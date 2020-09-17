В Херсонесе — конференция «Изучение и сохранение древних сакральных пространств в современном мире»

Международную научную конференцию «Изучение и сохранение древних сакральных пространств в современном мире», посвященную 1365-летию ссылки в Херсонес одного из величайших святых, почитаемых и в православии, и в католицизме, непримиримого борца с монофелитами – римского папы Мартина Исповедника, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Институтом археологии Крыма РАН, Симферопольской и Крымской епархией и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» проводят 18–20 сентября.

Херсонесский «некрополь святых» – одно из древних сакральных мест, которое в свое время было широко известно и в восточном, и в западном христианском мире, так как здесь, во Влахернском храме, находилась гробница святого Мартина. Источник VII в. называет ее «усыпальницей великого мужа, которая как на Востоке усиленно посещается, так и Западом не предается забвению». В первой половине VIII в. римский папа Григорий II в письме к византийскому императору Льву III Исавру отмечает, что к мавзолею блаженного Мартина «стекается Боспор и весь Север и обитатели Севера с тем, чтобы исцелиться от болезней». В 1598 г. кардинал Бароний писал: «…и до сего дня почитается память Св. папы Мартина греками, и большие толпы народа собираются к его могиле, чтобы получить благодать излечения», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

На конференции будут представлены 30 докладов, подготовленных историками, археологами, искусствоведами, среди которых – исследователи из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Будет рассмотрен ряд вопросов, связанных, в первую очередь, с изучением, консервацией, музеефикацией как херсонесского «некрополя святых», Инкерманской долины, «пещерных городов» Крыма, так и сакральных пространств, расположенных в Италии и на Святой Земле.

В рамках программы конференции планируется посещение участниками нескольких древних сакральных мест в предместье византийского Херсонеса.