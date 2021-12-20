В Херсонесе обсуждали археологию в условиях современной городской среды

В Херсонесе Таврическом отмечают: создание грандиозного историко-археологического парка на территориях, расположенных рядом с музеем-заповедником, потребовало проведения масштабных научных исследований.

Раскопки в границах выявленного объекта археологического наследия – Южного пригорода Херсонеса Таврического – были поручены комплексной экспедиции. В её состав вошли музей-заповедник, Институт истории материальной культуры РАН, Государственный Эрмитаж, Институт археологии Крыма РАН, Севастопольский государственный университет и НАО «Наследие Кубани». В ходе археологических раскопок на площади 41 тыс. кв. м к середине декабря 2021 года уже исследовано около 19 тыс. кв. м, обнаружено и открыто несколько недвижимых археологических объектов. Также на сегодняшний день найдено и научно обработано более 500 тысяч артефактов, из которых порядка 86 тысяч имеют музейное значение. 12 тысяч предметов уже передано в Херсонес Таврический на постоянное хранение. Находки реставрируются специалистами музея-заповедника и Государственного Эрмитажа, — говорят в пресс-службе «Херсонеса Таврического».

Обсудить актуальные вопросы, возникающие в ходе археологических исследований в Южном пригороде, сегодня за круглым столом в зале Византийской истории Херсонеса Таврического собрались учёные и представители средств массовой информации.

В работе мероприятия приняли участие директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е. А. Морозова; заместитель директора ИИМК РАН, кандидат исторических наук Н. Ф. Соловьёва; ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук В. Л. Мыц; начальник археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук С. Л. Соловьёв; директор научно-образовательного центра «Археологические исследования», преподаватель СевГУ В. В. Вахонеев и заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» по полевым исследованиям Т. В. Сарапулкина.

По словам Е. А. Морозовой, грандиозный проект по созданию историко-археологического парка дал возможность учёным сделать множество удивительных открытий:

Данный парк – это не только новые музейные пространства, которыми прирастёт и в которых остро нуждается Херсонес Таврический, но и те уникальные находки, которые обнаруживаются в ходе наших сегодняшних экспедиций. Все археологи работают в тяжелейших условиях, погодных условиях, но я счастлива оттого, что памятники открываются и продолжают нас радовать. Мы понимаем прекрасно, что экспозиция Херсонеса Таврического прирастёт новыми, уникальными объектами. Они будут доставлять радость не только научному сообществу, но и всем тем гостям, которые интересуются историей Крымского полуострова, историей древнего города и историей нашей страны.

По видеосвязи присутствующих приветствовал и директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский:

С большим вниманием следим за тем, что происходит в Херсонесе. Во-первых, потому что идут грандиозные раскопки. Одновременно строится историко-археологический парк и осуществляется очень интересное взаимодействие с общественностью, с теми, кто занимается созданием данного парка. Я поздравляю наших коллег в Херсонесе, прежде всего, и всех, кто здесь работает, с прекрасным результатом. Призываю учёных и журналистов внимательно отнестись к проблемам археологии в большом городе.

После этого И. В. Есин, директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», также напомнил участникам мероприятия, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации В. В. Путина на месте, где раньше находились воинские части, появится историко-археологический парк «Херсонес Таврический»:

Создавать его без надёжных, стратегических, а самое главное, бессменных партнёров невозможно, и такими партнёрами стали для нас Институт истории материальной культуры, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Севастопольский государственный университет, НАО «Наследие Кубани», а также Институт археологии РАН. Самое главное, что благодаря труду учёных, работе наших партнёров удаётся спасти важные памятники. Мы очень рады, что коллеги, несмотря на все сложности, развивают археологический потенциал этого уникального объекта культурного наследия – Южного пригорода Херсонеса Таврического.

После заслушанных докладов и обсуждения вопросов за круглым столом участники и гости мероприятия смогли ознакомиться с некоторыми предметами, найденными во время археологических раскопок на данной территории. Редкие артефакты были представлены на временной выставке, организованной Херсонесом Таврическим специально к сегодняшнему мероприятию.

Источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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