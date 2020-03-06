В Херсонесе презентовали выставку «Археология и Крымская война. Эпизоды»

Торжественное открытие выставки «Археология и Крымская война. Эпизоды» состоялось 5 марта в малом зале византийской экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический». Экспозиция посвящена Севастополю в Крымской кампании 1854-55 годов. Отдел подводной археологии, отмечают инициаторы проекта, внес существенный вклад в создание концепции выставочного проекта.

Крымская война – это масштабное событие середины 19 века. География боевых действия была обширна, но мы хотим остановиться на роли Херсонесского музея в этом трагичном периоде. Война затронула территорию городища и его хоры, вследствие этого многие древние памятники пострадали, а археологические раскопки прервались на долгое время, — цитирует пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический» заведующего отделом подводной археологии Андрея Букатова.

В дополнение к предметам, найденным во время подводных исследований в Казачей бухте, на выставке «Археология и Крымская война. Эпизоды» представлены также предметы из научного архива и библиотеки музея-заповедника. Они знакомят посетителей с европейскими предметами обихода, помогают узнать судьбу «Туманного колокола» и увидеть уникальные предметы, которые многие годы пробыли под водой. На выставке также присутствуют карты, фотографии и гравюры 19 века, в том числе картины военного художника Уильяма Симпсона, которому предстояло вернуться в Крым спустя 15 лет после окончания Крымской кампании.

Война оставила Севастополь в руинах на долгие годы. Только к 70-м годам XIX века город начал восстанавливаться. В это же время были возобновлены раскопки Херсонеса. Экспонаты выставки «Археология и Крымская война. Эпизоды» не представлены в составе постоянной экспозиции, поэтому этот проект — уникальная возможность прикоснуться к той эпохе, — подчёркивают в музее-заповеднике.

Выставка продлится до 22 апреля.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»