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В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей»

В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:06 02.06.2024

Более 500 юных севастопольцев приняли участие в специально разработанной интерактивной экскурсии «Доброе сокровище древнего Херсонеса», организованной при поддержке Фонда «Моя история» и «Крымского мороженого».

Международный день защиты детей в музее-заповеднике прошел весело, вкусно и интересно! С девяти часов мальчишки и девчонки изучали территорию Херсонеса Таврического. Они начали путешествие с осмотра древних храмов и оборонительных стен на западе городища. Затем ребята направились к северному берегу, где выполнили несколько интересных заданий ведущих. Во время интерактивной экскурсии сотрудники музея-заповедника рассказали юным гостям о занятиях жителей древнего города ‒ сельском хозяйстве, виноградарстве, торговле и рыболовстве, об их верованиях и традициях. Следуя по маршруту, обозначенному на карте, ребята продвигались к Портовому району. Они выполняли различные задания, собирали пазлы и отгадывали загадки. В финале ребята поняли, что главное сокровище Херсонеса – это они сами, и получили в подарок вкусное мороженое! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Затем гости музея-заповедника отправились на концерт в Византийском дворике. В рамках программы «Город детства» для них выступили юные артисты школы танца «Айседора», хореографического коллектива «Кураж» и образцовой вокальной группы «Маленький принц» из Дворца культуры рыбаков. И, конечно, в этот праздничный день все желающие смогли принять участие в мастер-классе «Археологическая песочница», расписать морские камни или керамические игрушки, а также слепить котика из воздушного пластилина!

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Своими впечатлениями поделилась Ульяна, участница интерактивной экскурсии:

Мне очень понравилась экскурсия по древнему городу! Было много веселых заданий, а в конце мне дали мороженое! Я также успела посмотреть концерт и принять участие в мастер-классе по росписи морских камней! Было здорово! Спасибо за отличный праздник!

В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей» В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей» В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей» В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей» В Херсонесе состоялся праздник «Музей глазами детей»

Мы очень рады, что столько ребят пришли в Херсонес на праздник «Музей глазами детей»! Уверены, что малыши и ребята постарше смогли узнать что-то новое и интересное. C праздником, с Днем защиты детей! — подчёркивает в пресс-службе музея-заповедника. 

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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