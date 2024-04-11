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В Херсонесе создадут первый в России Музей христианства

В Херсонесе создадут первый в России Музей христианства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 11.04.2024

10 апреля в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошла рабочая встреча Председателя Патриаршего совета по культуре Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, Первого заместителя Министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора города Севастополя Михаила Развожаева. В совещании приняли участие научные сотрудники и археологи из ведущих федеральных музеев, прибывшие из Москвы в составе делегации Минкультуры России.

Главной темой совещания стали окончание строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический», инициатором которого выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин, и создание экспозиции первого в России Музея христианства. Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и Крещения Руси до наших дней, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

Участники встречи также обсудили возможность наполнения выставочных залов будущего музея копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций. В собраниях Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Музея имени Андрея Рублева хранятся памятники, рассказывающие историю зарождения христианства. Материалы, созданные на их основе, станут основой будущей экспозиции.

В Херсонесе создадут первый в России Музей христианства В Херсонесе создадут первый в России Музей христианства В Херсонесе создадут первый в России Музей христианства

Как сообщил Митрополит Тихон, одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, повествующий о евангельских событиях. Ведомством будет проработан вопрос предоставления цифровых копий живописных шедевров из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, написанных на данную тему.

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Директор Фонда «Моя история» Иван Есин провел экскурсию для членов делегации и рассказал о возводимых объектах и этапах строительства. Так, в парке создается Музей Античности и Византии. Здание площадью свыше 24 тыс. квадратных метров станет новым домом для экспозиций музея-заповедника «Херсонес Таврический».

По словам руководителя учреждения Елены Морозовой, экспозиция будет представлена в десяти залах, появятся пространства для временных выставок. В новом здании расскажут об античной, византийской и позднехристианской истории древнего города. В новом здании также появится золотая кладовая, где музей-заповедник сможет экспонировать драгоценности, которые ранее передавались в другие учреждения культуры.

Историко-археологический парк станет масштабным культурным, туристическим и научным центром Севастополя и всей России. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии, он будет также включать в себя Музей Крыма и Новороссии, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением «Города мастеров», археологический и туристический центры и амфитеатр. На территории кластера уже работают Школа искусств и филиал «Артека» – центр «Корсунь», вокруг которых разбит сад.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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