В Херсонесе Таврическом День археолога отметили с размахом

Праздничные гулянья в музее-заповеднике посетили десятки севастопольцев и гостей города. В этом году ко Дню археолога для них подготовили большую интерактивную программу с интереснейшими выставками, увлекательными прогулками и познавательными мастер-классами!

На тематических экскурсиях «Дневник археолога» гостям Херсонеса рассказали о 197 годах раскопок и о почти двухтысячелетней истории существования древнего города, об основании на его территории музея и о людях, сыгравших в этом огромную роль! В Византийском дворике весь день была открыта стендовая выставка «Будни археолога». Она познакомила посетителей с особенностями ведения раскопок в Херсонесе. Представленные на выставке фотографии рассказали о жизни исследователей в экспедициях! А видеоролики, которые были показаны гостям в шатре в Саду Миниатюр, познакомили их с многочисленными открытиями наших археологов! Интерактивная фотозона и познавательные мастер-классы были не менее популярны. В праздничный день взрослые и дети перевоплотились в профессиональных исследователей. На интерактивном занятии «Археологическая песочница» гости музея-заповедника отправились в увлекательную экспедицию, в ходе которой самостоятельно отыскали артефакты и научились мыть керамику. В это время участники другого мастер-класса с удовольствием рисовали копии различных древнегреческих сосудов! — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В Византийском дворике директор музея-заповедника Елена Морозова поздравила коллектив с профессиональным праздником. Она поблагодарила археологов за добросовестное и ответственное отношение к работе, за любовь к своему делу и к Херсонесу Таврическому. От имени директора грамоты и благодарности были вручены девятнадцати сотрудникам музея-заповедника: