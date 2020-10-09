В Херсонесе Таврическом — художественный фестиваль «Арт-осень»

II Художественный фестиваль «Арт-осень» на территории Херсонеса Таврического стартовал 9 октября. Продлится до 3 ноября.

Гостей события, — говорят его организаторы, — ждут многочисленные мастер-классы и конкурсы.

Основные мероприятия фестиваля таковы:

17 октября

В 11:00 в Византийском дворике пройдет торжественное открытие фестиваля. По завершении официальной части юных посетителей ждет пять увлекательных мастер-классов от профессиональных художников.

В 12:00 в кинолектории Сергей Берлов проведет с детьми занятие по академическому рисунку натуральной постановки, а в 13:00 в Византийском дворике под руководством Екатерины Луганской состоится мастер-класс «Приемы изобразительной техники монотипия».

Через час, в 14:00, каждый желающий сможет запечатлеть одну из самых знаменитых достопримечательностей Херсонеса – Базилику 1935 года в рамках мастер-класса «Акварель на пленэре» от Елены Лимоновой.

В 15:00 юные художники смогут освоить технику скетча на творческом занятии с художником Натальей Плисюк.

18 октября культурная программа фестиваля будет не менее насыщенной:

В 10:00 любители фотоискусства смогут узнать особенности пейзажной съемки на занятии Сергея Круша.

В 11:00 состоится занятие под названием «Тушь и душ», которое будет сопровождаться перфомансом от Дарьи Рыбиной.

В 11:15 в Античном театре состоится мастер-класс по акварели, который проведет Александр Шумцов.

В 13:00 в Византийском дворике юных художников будет встречать Ксения Хидаева, чтобы рассказать о секретах создания графического пейзажа.

Желающим освоить технику живописи акриловыми красками непременно стоит пойти на занятие Андрея Орлова, которое состоится в 14:00 на территории Херсонесского городища.

Работа над совместной картиной – одно из наиболее интересных занятий, придуманных для детей организаторами. На протяжении двух дней, 17 и 18 октября, каждый ребенок сможет внести свою лепту в создание общего шедевра, который впоследствии займет свое достойное место на выставке. В кинолектории в рамках акции «Рисуем вместе наш общий город Херсонес» дети будут создавать совместный панорамный рисунок архитектурного образа древнего города, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Дополнительно с условиями II Художественного фестиваля предусмотрено проведение детского конкурса произведений изобразительного искусства, чтобы юные участники смогли продемонстрировать публике плоды своего творчества. Это могут быть работы, выполненные в одной из техник изобразительного искусства либо фотоискусства. В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 16 лет. 24 октября будет открыта выставка, состоящая из работ юных конкурсантов.

3 ноября состоится подведение итогов фестиваля, на котором пройдет награждение участников в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».