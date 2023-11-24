В Херсонесе Таврическом можно увидеть «письмена» из Каменной Могилы

В холле малого зала Византийской экспозиции открылась новая капсульная выставка. Она называется «Древние “письмена” из гротов и пещер Каменной Могилы». На выставке можно ознакомиться с памятниками первобытной культуры из филиала музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Запорожской области.

В изучении петроглифов, сохранившихся в большом количестве на территории археологического комплекса «Каменная Могила», особое значение имеют символы, явно напоминающие древние «письмена». Это графемы, известные в некоторых алфавитах Двуречья и Средиземноморья, которые также встречаются в Северном Причерноморье на сосудах катакомбной и срубной культур эпохи бронзы (2–1-е тыс. до н. э.). В гротах и пещерах Каменной Могилы, памятника культовой принадлежности, присутствуют многочисленные буквенные и пиктографические знаки, которые относятся к периоду возникновения слогового и алфавитного письма. Они связаны с мифопоэтическими системами и, вероятно (как считают некоторые исследователи), несут в себе какие-то конкретные сообщения. Наличие «писаниц» в гротах и пещерах позволяет выдвинуть предположение о существовании магических знаков и даже, возможно, элементов протописьменности, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В одном из гротов Каменной Могилы найдены рисунки и знаки, разбросанные на потолке, что характерно для памятников Месопотамии, Элама, Финикии, Греции…

Вероятнее всего, древние племена, населявшие территорию Северного Причерноморья, обладали навыками пиктографического и счетного протописьма, известного у других народов на ранних этапах развития общества.

Ознакомиться с удивительными артефактами из филиала музея-заповедника можно до 10 декабря в холле малого зала Византийской экспозиции Херсонеса Таврического. Выставка «Древние “письмена” из гротов и пещер Каменной Могилы» открыта для посещения со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Вход свободный!

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»