В Херсонесе Таврическом началось голосование за лучшие селфи

В фотоальбоме «День музейного селфи – 2025» в сообществе музея-заповедника «ВКонтакте» началось голосование за лучшие автопортреты, сделанные на территории Херсонеса Таврического. Просто выберите снимок в альбоме и поставьте ему лайк:

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