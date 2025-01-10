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В Херсонесе Таврическом началось голосование за лучшие селфи
фото: pxhere.com

В Херсонесе Таврическом началось голосование за лучшие селфи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:25 10.01.2025

В фотоальбоме «День музейного селфи – 2025» в сообществе музея-заповедника «ВКонтакте» началось голосование за лучшие автопортреты, сделанные на территории Херсонеса Таврического. Просто выберите снимок в альбоме и поставьте ему лайк: https://vk.com/album-136336814_304035443.

По условиям конкурса авторы трех наиболее популярных селфи получат призы от музея-заповедника. Итоги подведём 15 января! Чтобы присоединиться к акции, сделайте фотографию себя на территории музея-заповедника, опубликуйте её на своей странице «ВКонтакте» и добавьте хештеги #МузейноеСелфи, #КультурноеСелфи и #херсонеставрический. Их нужно указать в описании к снимку.  Голосуем за фотографии до 15 января и участвуем в акции «День музейного селфи» в Херсонесе Таврическом. И пусть победят самые креативные! — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

 

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