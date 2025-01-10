В Херсонесе Таврическом началось голосование за лучшие селфи

По условиям конкурса авторы трех наиболее популярных селфи получат призы от музея-заповедника. Итоги подведём 15 января! Чтобы присоединиться к акции, сделайте фотографию себя на территории музея-заповедника, опубликуйте её на своей странице «ВКонтакте» и добавьте хештеги #МузейноеСелфи, #КультурноеСелфи и #херсонеставрический. Их нужно указать в описании к снимку. Голосуем за фотографии до 15 января и участвуем в акции «День музейного селфи» в Херсонесе Таврическом. И пусть победят самые креативные! — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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С тегами: Херсонес таврический