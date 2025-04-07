В Херсонесе Таврическом начался сезон пленэров

Первый в этом году пленэр носит поэтическое название – «Муза Херсонеса». 4 апреля участие в нем приняли около 20 человек – студентов и преподавателей Института культуры и искусств Херсонского государственного педагогического университета. Все они погрузились в атмосферу древнего города и написали первые весенние картины под открытым небом.

Пленэр представляет собой некоторую сложность для начинающих художников. Одно дело, когда наши первокурсники и второкурсники пишут натюрморты, и совсем другое, когда рисуют с натуры. Херсонес Таврический – это место с особой атмосферой. Здесь быстро меняется погода, меняется освещение. Многие ребята знают историю этого места, что очень символично, – рассказал Александр Костьянов, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Института культуры и искусств ХГПУ.

На пленэре в музее-заповеднике побывали и заслуженный художник Крыма, член Союза художников России Надежда Величко, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой изобразительного искусства и дизайна, доцент Надежда Чайка, а также доктор педагогических наук, профессор кафедры Эльвира Шачкова. Все они передавали опыт своим студентам.

Пленэр «Муза Херсонеса» продлится в музее-заповеднике до 19 апреля. Желаем всем его участникам вдохновения и отличной работы!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»