В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших проектов школы «Наследие»

У меня большая просьба к вам: не забывайте, что любовь к своей стране – это не просто слова, это прежде всего действия. Нужно Родину любить, нужно уважать тех людей, которые живут в твоей стране. Мы с вами должны сохранять и передавать наши истоки, наше наследие. Мы доверяем вам наше будущее, – выступила с напутственным словом руководитель Академии Первых от «Движения первых» Кдани Кавизина.

Напомним, что по условиям конкурса 100 подростков от 14 до 17 лет – активистов «Академии Первых» и финалистов школы «Наследие» – должны были подготовить и защитить проекты в трех номинациях: «Культурно-историческое наследие», «Короткометражное историческое кино» и «Декоративно-прикладное искусство». Лучших из лучших в каждом направлении отбирало экспертное жюри. В его состав вошел и заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Херсонес Таврический» Павел Хлебовский.

Победители конкурса получили поддержку от организаций-партнеров «Движения Первых» и возможность присоединиться к акселератору «Высота», который поможет ребятам масштабировать свои разработки.

С 23 по 29 сентября финалисты Всероссийской проектной школы «Наследие» не только подготовили оригинальные проекты, но и стали участниками большой культурно-просветительской программы музея-заповедника «Херсонес Таврический».

На этой неделе ребята побывали на обзорной экскурсии по древнему городу, посетили мероприятие «В поисках Грифона» и узнали о работе археологов, реставраторов и экскурсоводов на профориентационных занятиях.

25 сентября с финалистами Всероссийской проектной школы «Наследие» встретилась директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова. Она рассказала им о работе учреждения, о его экскурсионных и культурно-просветительских программах, об археологической и научной деятельности и о многом другом. Лекция прошла в формате живой беседы, во время которой ребята с удовольствием задавали свои вопросы.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»