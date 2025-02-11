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В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших селфи
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших селфи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:35 11.02.2025

В Херсонесе Таврическом вручили призы победителям акции ко Дню музейного селфи. Именно их фотографии набрали наибольшее количество лайков в альбоме для голосования «ВКонтакте».

С 8 по 15 января участники тематической акции музея-заповедника публиковали на своих страницах селфи на фоне памятников учреждения культуры. В середине месяца назвали авторов лучших работ, а сегодня они получили заслуженные награды.

Победитель конкурса селфи, Иван Романенко, поблагодарил организаторов акции и всех голосовавших за поддержку:

Друзья, большое спасибо всем, кто поддержал меня в этом конкурсе. Именно вы помогли мне занять первое место!

Обладательница второго места, Анастасия Бухтиярова, тоже поблагодарила музей-заповедник и очень обрадовалась фирменной футболке. Третья победительница, Елена Лазарева, получила набор закладок с цитатами великих людей и рассказала, что была приятно удивлена, когда ее селфи с игрушкой набрало столько лайков:

Неожиданно)))) По-моему, я никогда ничего не выигрывала, это очень приятно! Думаю, что все дело в Игоре. Он чертовски фотогеничен).

Благодарим подписчиков группы и посетителей музея-заповедника за активное участие в акции ко Дню музейного селфи и за прекрасные снимки! Еще раз поздравляем Ивана Романенко, Анастасию Бухтиярову и Елену Лазареву с победой и всегда ждем в Херсонесе Таврическом!

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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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