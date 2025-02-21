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В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших видеоэкскурсий
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших видеоэкскурсий

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:11 21.02.2025

На открытии выставки «Проводник в прошлое» сотрудники музея-заповедника наградили победителей и участников онлайн-конкурса «Я расскажу тебе о Херсонесе…». Он проходил с 20 января по 18 февраля и был приурочен ко Всемирному дню экскурсовода. В мероприятии участвовали севастопольские школьники 5‒8-х классов, которые создали прекрасные видеоролики о памятниках древнего города.

Представляем вашему вниманию имена авторов трех лучших работ:

  • 1-е место ‒ ученицы 8-го «Б» класса гимназии № 8 имени Н. Т. Хрусталева Диана Кольцова и Мария Антоненко (тема экскурсии ‒ Античный театр Херсонеса);
  • 2-е место ‒ ученик 8-го «В» класса школы № 58 имени В. И. Колядина Михаил Лапа (тема экскурсии ‒ Античный театр музея-заповедника);
  • 3-е место ‒ ученик 6-го «А» класса школы № 25 имени капитана М. С. Драпушко Платон Удовик (тема экскурсии ‒ Присяга граждан Херсонеса).
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Все ребята получили дипломы, а призеры соревнования ‒ книги, барельефы, пазлы или дождевики от музея-заповедника.

От души поздравляем победителей и участников конкурса «Я расскажу тебе о Херсонесе…»! Благодарим ребят за творческий подход, талант, любовь к древнему городу и его памятникам! — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

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