В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших видеоэкскурсий

На открытии выставки «Проводник в прошлое» сотрудники музея-заповедника наградили победителей и участников онлайн-конкурса «Я расскажу тебе о Херсонесе…». Он проходил с 20 января по 18 февраля и был приурочен ко Всемирному дню экскурсовода. В мероприятии участвовали севастопольские школьники 5‒8-х классов, которые создали прекрасные видеоролики о памятниках древнего города.