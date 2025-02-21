В Херсонесе Таврическом наградили авторов лучших видеоэкскурсий

На открытии выставки «Проводник в прошлое» сотрудники музея-заповедника наградили победителей и участников онлайн-конкурса «Я расскажу тебе о Херсонесе…». Он проходил с 20 января по 18 февраля и был приурочен ко Всемирному дню экскурсовода. В мероприятии участвовали севастопольские школьники 5‒8-х классов, которые создали прекрасные видеоролики о памятниках древнего города.
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С тегами: Херсонес таврический