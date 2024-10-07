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В Херсонесе Таврическом наградили «первых среди лучших»
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В Херсонесе Таврическом наградили «первых среди лучших»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:18 07.10.2024

5 октября, в День учителя, в Херсонесе подвели итоги тематического онлайн-конкурса. Авторами самых креативных видеопоздравлений и победителями соревнования «Первый среди лучших» стали ученики 10-го «А» класса школы № 58 и 6-го «А» класса школы № 25.

Ребятам вручили памятные дипломы и благодарности от имени директора музея-заповедника Елены Морозовой. Главным же призом за победу в онлайн-конкурсе стали бесплатные билеты на ночную экскурсию «Свет Херсонеса»! После захода солнца севастопольские школьники отправились в увлекательное путешествие по древнему городу. В свете вечерних огней они осмотрели куртины и башни Херсонеса Таврического, побывали в Античном театре, у Монетного двора, в Византийском дворике и, конечно, у Базилики 1935 года. Финальным аккордом экскурсии стало мультимедийное шоу на оборонительных стенах. Школьникам подарили кинопоказ под открытым небом. Из документального фильма они узнали об истории Херсонеса Таврического и о людях, навсегда изменивших ее ход. Еще раз поздравляем победителей онлайн-конкурса «Первый среди лучших» и благодарим всех ребят за участие и творческий подход До новых встреч в Херсонесе Таврическом! — сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

 

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