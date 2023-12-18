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В Херсонесе Таврическом наградили победителей всероссийского конкурса и новогодних акций

В Херсонесе Таврическом наградили победителей всероссийского конкурса и новогодних акций

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:39 18.12.2023

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошел праздник «Никола Зимний». На нем подвели итоги Всероссийского конкурса авторской игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе», а также наградили участников акций «Счастье на ладошке» и «День добрых дел. Стань волхвом». Их организаторами выступили музей-заповедник «Херсонес Таврический», Фонд «Моя история», Крымская митрополия и Севастопольское благочиние.

Членам жюри конкурса «Рождественские ангелы в Херсонесе» под председательством директора Севастопольской детской школы искусств Марии Костевич предстояло оценить более 300 елочных украшений со всей страны! Победителями стали:

  • София Сергеева, г. Севастополь;
  • Дмитрий Лупан, г. Севастополь;
  • Марк Юсифов, г. Севастополь, село Андреевка;
  • Михаил Елец, г. Евпатория;
  • Ольга Лупенко, г. Севастополь;
  • Дарина Масленко, г. Севастополь;
  • Оксана Мыкало, г. Симферополь;
  • Арина Белоусова, г. Алушта;
  • Ольга Ивановская, г. Волгоград.

Специальный приз от Севастопольской детской школы искусств получит Ярослав Барвицкий из Севастополя. Сделанный им ангел будет украшать главную елку в центральном зале образовательного учреждения.

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Кроме этого, сегодня в преддверии Дня святителя Николая в Херсонесе были награждены участники акций «Счастье на ладошке» и «День добрых дел. Стань волхвом». Им вручили приглашения на рождественские спектакли в музее-заповеднике.

Наряженные ели, новогодние и рождественские украшения, вертеп, фотозоны, игры и подарки– всё это создало в Херсонесе Таврическом непередаваемую атмосферу праздника и волшебства. В завершении мероприятия «Никола Зимний» для ребят и их родителей выступили участники ансамбля народной песни и танца «Забава» Балаклавского дома детского и юношеского творчества. Они порадовали зрителей вокальными и хореографическими номерами, зарядив каждого положительными эмоциями и отличным настроением.

источник:  Отдел развития Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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