В Херсонесе Таврическом написали «Диктант Победы»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошла Всероссийская акция «Диктант победы». В этот раз мероприятие состоялось в шатре в Саду миниатюр. Написать всероссийский исторический диктант на тему Великой Отечественной войны пришли студенты Севастопольского архитектурно-строительного техникума.
Перед мероприятием сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» методист 1-й категории Игорь Костылев провел для ребят экскурсию, на которой рассказал об истории основания древнего города, о том, когда на этой земле начались первые раскопки и о том, как на месте античного полиса основали современный Севастополь. Пройдя вдоль оборонительных стен, сотрудник рассказал о Херсонесе в годы Великой Отечественной войны, о разрушениях, которые нанесли вражеские войска и о сотрудниках музея-заповедника, которые трудились в музее в то время.
«Диктант победы-2024» – мероприятие, которое позволяет прикоснуться к исторической памяти, проверить свои навыки в русском языке и пополнить знания о Великой Отечественной войне и ее героях.
Было здорово послушать перед диктантом такую интересную экскурсию об истории Херсонеса и о том, каким музей-заповедник был в годы Великой Отечественной войны. Сам «Диктант победы» был сложным, но я старался ответить на все вопросы. Мы как раз сейчас на уроках истории проходим эту тему – Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Но, конечно, мы смотрели и документальные кадры, и исторические фильмы, это помогло пройти испытание до конца, но на некоторые вопросы я не знал ответ, – говорит студент 1-го курса техникума Илья Сопин.
В Херсонесе Таврическом данная акция проходит уже в четвертый раз. Музей-заповедник является не просто площадкой для ее проведения. Это центр исторического воспитания, культуры и просвещения. Участие в масштабной патриотической акции стало для Херсонеса Таврического ежегодной доброй традицией.
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