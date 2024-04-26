В Херсонесе Таврическом написали «Диктант Победы»

Перед мероприятием сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» методист 1-й категории Игорь Костылев провел для ребят экскурсию, на которой рассказал об истории основания древнего города, о том, когда на этой земле начались первые раскопки и о том, как на месте античного полиса основали современный Севастополь. Пройдя вдоль оборонительных стен, сотрудник рассказал о Херсонесе в годы Великой Отечественной войны, о разрушениях, которые нанесли вражеские войска и о сотрудниках музея-заповедника, которые трудились в музее в то время.

«Диктант победы-2024» – мероприятие, которое позволяет прикоснуться к исторической памяти, проверить свои навыки в русском языке и пополнить знания о Великой Отечественной войне и ее героях.

Было здорово послушать перед диктантом такую интересную экскурсию об истории Херсонеса и о том, каким музей-заповедник был в годы Великой Отечественной войны. Сам «Диктант победы» был сложным, но я старался ответить на все вопросы. Мы как раз сейчас на уроках истории проходим эту тему – Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Но, конечно, мы смотрели и документальные кадры, и исторические фильмы, это помогло пройти испытание до конца, но на некоторые вопросы я не знал ответ, – говорит студент 1-го курса техникума Илья Сопин.

В Херсонесе Таврическом данная акция проходит уже в четвертый раз. Музей-заповедник является не просто площадкой для ее проведения. Это центр исторического воспитания, культуры и просвещения. Участие в масштабной патриотической акции стало для Херсонеса Таврического ежегодной доброй традицией.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»