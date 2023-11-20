В Херсонесе Таврическом написали «Географический диктант – 2023»

19 ноября, в шатре в Саду миниатюр музея-заповедника состоялась международная просветительская акция «Географический диктант – 2023». На территории Херсонеса Таврического мероприятие прошло в третий раз.

Данный проект проводится Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина с 2015 года. Главная цель мероприятия ‒ популяризация и повышение интереса к географии нашей страны. Проверить свои знания в музее-заповеднике пришли ученики школы «Экотех+», детской школы искусств, а также Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи. Ведь возможность написать Диктант в Херсонесе Таврическом привлекает не только взрослых, но и юных любителей географии, — отмечают в пресс-службе Херсонеса Таврического.

По словам участницы акции Софии Дибровой, проведение такого мероприятия – это очень хорошая и полезная идея:

Вопросы были интересные. За короткое время удалось совершить путешествие по всей нашей стране. Здорово, что музей-заповедник предоставил возможность поучаствовать в данном мероприятии!

Кроме традиционных вопросов по смежным с географией дисциплинам, в этом году гости музея-заповедника ответили на вопросы по теме «Человек и география», приуроченной к Году педагога и наставника. Участникам акции потребовалось применить образное мышление, логику и эрудицию, но они успешно справились с задачей!

В качестве бонуса для всех участников «Географического диктанта – 2023» провели необычную и увлекательную экскурсию – «Растительный мир Херсонеса Таврического».

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»