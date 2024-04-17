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В Херсонесе Таврическом нашли своего Гераклида — итоги онлайн-кастинга

В Херсонесе Таврическом нашли своего Гераклида — итоги онлайн-кастинга

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:56 17.04.2024

Онлайн-кастинг музея-заповедника завершен, жюри подвело итоги, и мы готовы назвать имя победителя. Именно он исполнит роль Гераклида в одноименном видеопроекте, примет участие в открытии выставки «Возвращение в Херсонес» и получит в подарок планшет.

За две недели проведения онлайн-кастинга видеовизитки прислали 19 талантливых мальчишек Севастополя. Каждый из них, несомненно, обладает харизмой и актерскими навыками, является настоящим патриотом своего города и родной страны. Мы благодарим всех участников онлайн-кастинга за проявленный интерес и за проделанную работу! Уверены, впереди вас ждет еще много интересных проектов и запоминающихся ролей! Выбрать победителя из такого большого количества участников было непросто. Члены компетентного жюри оценивали видеовизитку каждого претендента на роль Гераклида по пяти критериям и выставляли баллы, чтобы прийти к единому мнению. Итак, по оценкам жюри победителем онлайн-кастинга на роль Гераклида стал Тимур Саркисян. От всей души поздравляем с этим важным достижением, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Именно Тимур станет «официальным лицом» выставки «Возвращение в Херсонес» и исполнителем главной роли в видеопроекте «Гераклид», съемки которого начнутся уже совсем скоро. Победитель онлайн-кастинга также получит в подарок планшет.

Однако и остальным ребятам не стоит огорчаться, ведь жюри приняло решение о приглашении их в другие творческие проекты музея-заповедника! Все участники онлайн-кастинга обязательно смогут проявить свой талант! Кроме того, ребятам подарят по экземпляру книги «Возвращение в Херсонес» с автографом автора. Благодарим всех участников онлайн-кастинга и еще раз поздравляем Тимура Саркисяна с победой. Приглашаем 18 мая на торжественное открытие выставки «Возвращение в Херсонес», — отмечают в музее-заповеднике. 

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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