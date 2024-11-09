В Херсонесе Таврическом опубликовали книгу в память о Евгении Туровском

Новая книга ‒ дань памяти кандидату исторических наук, великолепному ученому, археологу и нумизмату, которого не стало в 2022 году. Соавтором Туровского является Андрей Анатольевич Филиппенко, который много лет работал в музее-заповеднике под руководством Евгения Яковлевича.

Это книга, которую я ждала почти два года. Она издана в память о Евгении Яковлевиче Туровском ‒ замечательном исследователе, археологе, экскурсоводе, лекторе и необыкновенно скромном человеке, который 40 лет жизни отдал Херсонесу Таврическому. Он оставил нам в наследство порядка 1500 листов неизданных монографий и статей. Вышедшая книга ‒ дань памяти ученому, гражданину, севастопольцу, который очень любил свой город и которой всю жизнь посвятил исследованию Херсонеса, ‒ цитирует пресс-службе директора музея-заповедника Елену Морозову, благодаря деятельному участию которой книга вышла в свет. В издании представлены все известные на данный момент произведения античной декоративной живописи Херсонеса Таврического. Здесь систематизируются сведения о конструктивных особенностях херсонесских склепов с живописной росписью, приводятся отличительные черты языческих и раннехристианских захоронений. Особое внимание уделено элементам художественного оформления склепов, живописным композициям, граффити, ‒ отмечает заведующий издательским сектором музея-заповедника, ответственный редактор книги Андрей Викторович Зайков.

В 2006‒2009 годах Е. Я. Туровский и А. А. Филиппенко проводили раскопки некрополя Херсонеса в Карантинной балке, обнаружив уникальные склепы Аристона и Димитрия, которым уделяется большое внимание в книге. В первом представлены фрески с изображением цветов и ветвей с плодами, плафона с хризмой в венке, эпитафия, а во втором ‒ граффити в виде кораблей, крестов и хризм.

В 2008 г. при проведении охранных исследований на восточном берегу Карантинной бухты, напротив Портового района Херсонеса, ученые открыли склепы, содержащие фрески с изображением сцен в «лесах вечной охоты», о которых также можно прочитать в монографии.

Книга «Херсонесские склепы с живописной росписью» богато иллюстрирована и будет интересна не только археологам, историкам и искусствоведам, но и всем читателям, увлекающимся культурой и искусством древнего города. Приглашаем познакомиться с монографией и выражаем огромную благодарность каждому, кто участвовал в создании и подготовке уникального издания в память о Евгении Яковлевиче Туровском! — говорят сотрудники музея.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

