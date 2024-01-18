В Херсонесе Таврическом откроется Капсульная выставка «В водах Иордана»

В фондах Херсонеса Таврического хранится миниатюрный бронзовый медальон (24 × 16 мм), найденный в Горном Крыму, на котором представлена простая иконографическая схема: Спаситель, Предтеча, Ангел, Голубь, что указывает на раннюю дату артефакта (не позднее VI–VII веков).

Композиционным и смысловым центром иконографической программы Богоявления всегда является Христос. На нашем медальоне он изображен фронтально, с опущенными вдоль туловища руками, глубоко погруженным в воды Иордана, обозначенными едва заметными короткими поперечными гравированными линиями; над головой Христа – Святой Дух в виде Голубя с пышным оперением, нисходящий на Крещаемого; святой – Иоанн, Креститель Господень – изображен стоящим на берегу Иордана справа от Христа и возлагающим на его голову правую руку. Согласно толкованию Дамаскина, святой Иоанн, «возложив руку на божественную главу Господа, тем самым принял свое крещение». Последний персонаж сцены Богоявления на медальоне – Ангел, находящийся слева от Христа, на противоположном от св. Иоанна берегу Иордана; он слегка склонил голову и протягивает к Спасителю руки. В евангельском рассказе Ангелы не упоминаются, однако на художественных памятниках начиная с VI–VII вв. в сцене Крещения Господня их фигуры обычно присутствуют, занимая правую часть композиции. По замечанию Н. В. Покровского, Ангелы в иконографии Крещения имеют специальное предназначение: они не просто славословят Христа, а выступают как его небесные восприемники от земной купели.

Описываемый медальон представляет собой евлогию (в переводе с греческого – «благословение») – памятный предмет, который паломники приобретали, посещая то или иное святое место. Это могли быть маленькие свинцовые или глиняные ампулки для святой воды или масла, коробочки-реликварии, медальоны, значки-жетоны и прочее. В соответствии с имевшимися представлениями, евлогии служили не просто напоминанием: на них распространялась благодать, присущая посещенному святому месту. Как известно, рядом с местом Крещения Христа в водах Иордана уже в ранневизантийский период был сооружен храм, или монастырь, Иоанна Предтечи, ставший одним из паломнических центров. Вполне вероятно, что в свое время его посетил паломник из Таврики, который и приобрел там «на молитвенную память» медальон-евлогию, найденную в крымской земле спустя почти пятнадцать столетий.

Увидеть этот уникальный предмет можно в зале византийской экспозиции на временной капсульной выставке «В водах Иордана», которая откроется 19 января в праздник Крещения. Ознакомиться с экспозицией можно будет со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Работа выставки продлится до 18 февраля, вход свободный.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»