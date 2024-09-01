Интересно было каждому! С самого утра ребята отправились на поиски приключений, которые ждали их на новой интерактивной экскурсии «Возвращение в Херсонес»! Ее программа была разработана по мотивам одноименной детской книги заведующего издательским сектором Андрея Зайкова. Главным героем повести является древнегреческий мальчик Гераклид, который в конце экскурсии присоединился к школьникам! Юные гости изучили памятники древнего города и отгадали множество загадок. В финале участники экскурсии поиграли в подвижные игры с Гераклидом и вручили нашему герою потерянный семейный медальон! С 11:00 до 13:00 на бесплатных мастер-классах «К школе готов!» и взрослые, и дети с удовольствием лепили из глины, делали функциональные закладки в технике макраме, создавали брелоки в виде красочных домиков и расписывали имбирные пряники, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

И, конечно, какой праздник в Херсонесе без музыки: в Византийском дворике для гостей выступили юные артисты школы танца «Айседора», а также состоялась викторина с призами – вкусным мороженым!

Спасибо, что отметили начало нового учебного года вместе с нами! День знаний в Херсонесе удался, еще раз поздравляем с праздником детей и их родителей! — отмечают в музее-заповеднике.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

