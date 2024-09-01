Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Херсонес Таврический | В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября
актуально в республике
В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября

В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 18:16 01.09.2024

В честь начала нового учебного года в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялся большой праздник для школьников ‒ «День знаний в древнем городе». Десятки юных севастопольцев и их родителей участвовали в играх, мастер-классах и интерактивных экскурсиях.

Интересно было каждому! С самого утра ребята отправились на поиски приключений, которые ждали их на новой интерактивной экскурсии «Возвращение в Херсонес»! Ее программа была разработана по мотивам одноименной детской книги заведующего издательским сектором Андрея Зайкова. Главным героем повести является древнегреческий мальчик Гераклид, который в конце экскурсии присоединился к школьникам! Юные гости изучили памятники древнего города и отгадали множество загадок. В финале участники экскурсии поиграли в подвижные игры с Гераклидом и вручили нашему герою потерянный семейный медальон! С 11:00 до 13:00 на бесплатных мастер-классах «К школе готов!» и взрослые, и дети с удовольствием лепили из глины, делали функциональные закладки в технике макраме, создавали брелоки в виде красочных домиков и расписывали имбирные пряники, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

И, конечно, какой праздник в Херсонесе без музыки: в Византийском дворике для гостей выступили юные артисты школы танца «Айседора», а также состоялась викторина с призами – вкусным мороженым!

Узнайте больше:  1 сентября Херсонес Таврический переходит на осенний режим работы

В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября В Херсонесе Таврическом отметили 1 сентября

Спасибо, что отметили начало нового учебного года вместе с нами! День знаний в Херсонесе удался, еще раз поздравляем с праздником детей и их родителей! — отмечают в музее-заповеднике. 

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

Просмотры: 2 133

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.