В Херсонесе Таврическом отметили День славянской письменности

Согласно условиям недавно завершившейся онлайн-акции, школьникам необходимо было прочитать всем классом понравившееся стихотворение великого русского поэта и записать его на видео. Мероприятие было приурочено к 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

24 мая коллективы, приславшие в музей-заповедник наиболее интересные видеоролики, пришли в Херсонес Таврический на торжественную церемонию награждения. Иеромонах Анастасий (Байков) поздравил ребят с Днем славянской письменности и культуры и вручил всем участникам онлайн-акции «Читаем Пушкина вместе» заслуженные грамоты.

Славяне ‒ русские, украинцы, болгары, сербы ‒ хотели молиться на родном языке, и благодаря святым равноапостольным Кириллу и Мефодию это стало возможным. Они подготовили для нас почву для принятия христианства. Это очень важное событие, ведь когда-то славяне были разрозненными племенами, а единым народом стали лишь тогда, когда приняли веру, что невозможно без чтения священных книг. Сегодня мы вспоминаем святых Кирилла и Мефодия и их вклад в то, что мы с вами разговариваем и пишем на родном языке, ‒ цитирует пресс-служба музея-заповедника насельника Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря, иеромонаха Анастасия (Байкова).

После церемонии награждения сотрудники музея-заповедника в легкой и доступной форме рассказали школьникам об истории славянской письменности и о просветителях Кирилле и Мефодии, а затем пригласили ребят принять участие в интерактивной игре. Ребята отлично показали свои знания, а наградой им стало чаепитие, организованное Херсонесом Таврическим совместно с пекарней «Севастопольский пряник»!