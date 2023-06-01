В Херсонесе Таврическом отметили праздник детства

С самого утра в музее-заповеднике было шумно и весело: более 500 ребят приняли участие в квесте «Доброе сокровище древнего Херсонеса», организованном при поддержке Фонда «Моя история» и фабрики мороженого «Доброе». Международный день защиты детей юные исследователи провели ярко, вкусно и интересно!

С девяти часов ребята изучали территорию древнего города, узнавали о повседневной жизни, культуре и ремеслах его населения. Следуя по маршруту, обозначенному на карте, дети побывали в Античном театре и у Монетного двора, прошли по главной улице Херсонеса, нашли Уваровскую базилику, Туманный колокол и Базилику 1935 года. Юные экскурсоводы – финалисты просветительского абонемента «Вспомни, где все начиналось» ‒ помогли участникам квеста решить кроссворд, отгадать зашифрованное слово и одержать победу! — рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В День защиты детей сотрудники музея-заповедника рассказали маленьким гостям много интересного о древнем городе и его хоре, о занятиях населения ‒ сельском хозяйстве, виноградарстве, торговле и рыболовстве, о верованиях херсонеситов и о судьбоносном решении князя Владимира, оказавшем огромное влияние на историю нашей страны. В финале всех участников праздника порадовали вкусным мороженым «Доброе», ставшим символом наступившего лета.