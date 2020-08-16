В Херсонесе Таврическом отпраздновали День археолога

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отмечают: прошел праздник, посвященный Дню археолога. Несмотря на то, что День археолога в России не является праздником официальным, его с удовольствием отмечают не только археологи, но и все, кто неравнодушен к этой трудной, но романтичной профессии.

Вот и в Херсонесе на Дне археолога было много гостей. Сотрудники музея-заповедника постарались организовать обширную и интересную культурную программу, чтобы каждый посетитель смог найти себе занятие по душе. С 12 до 19 часов на территории работали интерактивные площадки с мастер-классами и проводились тематические экскурсии, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

В Саду миниатюр для детей была организована «Древнегреческая школа», в которой ребята почувствовали себя настоящими археологами. На занятиях маленькие участники с любопытством и усердием искали артефакты в «грунте», очищали их от песка и зарисовывали на специальной бумаге. Также по душе девочкам и мальчикам пришлись пазлы в виде древнегреческих амфор. Ребята, увлеченно собирая элементы изображения, представляли себя настоящими реставраторами.

Посетителям представили редкие архивные фотодокументы конца XIX–XX веков, на которых запечатлены археологи музея с начала систематических раскопок Херсонеса до конца 1980-х годов. Быт и трудовые будни исследователей – все это нашло свое отражение на жанровых фотоснимках.

В зале Античной экспозиции и на городище были организованы тематические экскурсии, которые проводили научные сотрудники музея-заповедника.

О чём говорят и о чем молчат древние надписи? О чём писали древние греки? По чьей воле резец искусного мастера покрыл камень затейливыми письменами? На эти и многие другие вопросы экскурсантам отвечала Анна Намойлик, научный сотрудник отдела хора Херсонеса.

Об истории Херсонеса в первые века нашей эры, когда город, потерявший независимость ещё в эпоху Митридата VI Евпатора, стал форпостом Римской империи в Таврике, посетителям рассказал Валентин Дорошко (сотрудник отдела хора Херсонеса). На примере экспозиционного ряда научный сотрудник представил основные этапы утверждения римского господства в Юго-Западном Крыму.

О главных отраслях экономики в античном и средневековом Херсонесе гостям и жителям Севастополя рассказал Вадим Панченко, научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований. Посетители узнали о рыбном и соляном промысле херсонеситов, о монетном деле и о секретах виноградарства и виноделия.

В Византийском дворике Херсонеса Таврического работали интерактивные площадки с мастер-классами для взрослых и детей. Посетители Херсонеса не только узнали от мастеров о технологиях изготовления украшений и изделий из драгоценных металлов, но и под чутким руководством ремесленников освоили производство стеклянных бусин и фигурок оловянных солдатиков.

Ни в одну из исторических эпох человечество не обходилось без игр, которых уже в древности было множество. Узнать, какими они были в средневековые времена участникам помогли реконструкторы.

Еще одна интерактивная площадка была организована в кинолектории на площади рядом со Свято-Владимирским кафедральным собором, где проходили мастер-показы с участием ремесленников. Посетителям не только рассказали, когда появились деньги и какими они были в средние века, но и наглядно показали, как они изготавливались. А еще гости узнали о каллиграфии и о том, кто мог стать профессиональным писарем в средние века. Интересным и познавательным оказался мастер-показ на тему: «Костюм и быт: от античности до средневековья», — говорят сотрудники музея.

Целый день участники мероприятия провели в Херсонесе Таврическом. Несмотря на то, что праздник завершился, гости и организаторы Дня археолога еще долгое время будут делиться своими яркими впечатлениями, незабываемыми воспоминаниями и положительными эмоциями.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»