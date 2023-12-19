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В Херсонесе Таврическом подготовили новогодние подарки для бойцов СВО

В Херсонесе Таврическом подготовили новогодние подарки для бойцов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:08 19.12.2023

19 декабря, в день памяти святого Николая Чудотворца, называемого в народе Николой Зимним, коллектив музея-заповедника передал гуманитарной миссии Севастопольского благочиния подарки для солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Уже совсем скоро коробки с теплыми вещами, средствами личной гигиены, продуктами и различными новогодними вкусностями отправятся к нашим бойцам. Дети в прифронтовых селах также получат сладкие подарки. Из музея-заповедника на фронт полетят и рождественские ангелы, которых прислали в Херсонес со всей страны. Лучшие работы участников масштабного конкурса авторской игрушки украсят новогоднюю елку в одном из подразделений, согревая сердца наших воинов, создавая им праздничное настроение и напоминая о доме, — отмечают в пресс-службе Херсонеса Таврического. 

Также бойцам будут переданы детские открытки, чтобы каждый из них получил в подарок частичку любви и тепла от тех, чьи жизни они сейчас защищают.

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В Херсонесе Таврическом подготовили новогодние подарки для бойцов СВО В Херсонесе Таврическом подготовили новогодние подарки для бойцов СВО

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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