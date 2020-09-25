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В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии

В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:48 25.09.2020

В Херсонесе Таврическом завершается научная конференция «Христианство в археологических и письменных источниках», организованная Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» совместно с Институтом археологии Крыма РАН, Симферопольской и Крымской епархией и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». Конференция по церковной археологии в Херсонесе проводится в девятый раз.

В этом году в мероприятии приняли участие доктора и кандидаты исторических наук, научные руководители из отечественных и зарубежных научных центров. К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире не все зарубежные спикеры смогли присутствовать на конференции лично. Однако координаторы мероприятия предусмотрели возможность презентации докладов зарубежными коллегами в режиме онлайн посредством конференц-связи по скайпу. Обсуждая научные труды коллег, участники конференции пришли к выводу, что массовый характер археологических материалов заметно расширяет информационный базис, а также тематику церковной археологии. Важной задачей является изучение на массовом материале памятников прикладного искусства, связанных с христианской археологией и бытием. На всех этапах изучения важно последовательное применение типологического анализа как основного метода археологической науки, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

По итогам IX Международной научной конференции по церковной археологии «Христианство в археологических и письменных источниках» выпущен сборник материалов, в который вошли результаты новейших исследований археологов, историков искусствоведов из России, Великобритании, Италии и Франции.

Завершилась научная конференция по церковной археологии поездкой исследователей на экскурсию в пещерный город Эски-Кермен.

Несмотря на солидный возраст и немаленькие размеры, пещерный город Эски-Кермен до сих пор остается одним из наименее исследованных археологических памятников Крыма. Как свидетельствуют исторические летописи, начало строительства городища приходится на конец VI века. Византийские инженеры заложили город в соответствии с гипподамовой системой планировки, принятой в античную эпоху. Трансформация языческих обычаев в христианские хорошо прослеживается по находкам предметов христианского культа. Даже сегодня Эски-Кермен производит на исследователей эффектное впечатление. Пещерный город хранит еще много тайн, но постепенно они открываются археологам. Работа по изучению городских кварталов продолжается по сей день, а значит, интересные находки и впечатляющие открытия еще порадуют специалистов и любителей истории, — отмечают специалисты.

В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В Херсонесе Таврическом подводят итоги Международной конференции по церковной археологии

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