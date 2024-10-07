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В Херсонесе Таврическом поздравили учителей с профессиональным праздником
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В Херсонесе Таврическом поздравили учителей с профессиональным праздником

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 07.10.2024

В музее-заповеднике провели тематическое мероприятие ко Дню учителя с творческими заданиями, увлекательной викториной и необычными экскурсиями по древнему городу. Гостями музея-заповедника стали педагоги севастопольской школы «Мариамполь».

Праздник начался с краткой ознакомительной экскурсии по городищу. Учителя побывали на главной площади Херсонеса – агоре, и полюбовались красотой и величием Свято-Владимирского кафедрального собора. Мероприятие продолжилось в шатре в Саду миниатюр. Там педагоги школы «Мариамполь» принимали поздравления, выполняли творческие задания и состязались в интеллектуальной битве, отвечая на вопросы викторины.  Позже гости отправились на ночную экскурсию «Свет Херсонеса», где в свете вечерних огней перед ними предстали могущественные оборонительные стены древнего города, яркие мозаики его средневековых храмов, античные колонны и фундаменты домов и базилик. Завершилась прогулка специальным кинопоказом под открытым небом, — рассказали в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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