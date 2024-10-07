В Херсонесе Таврическом поздравили учителей с профессиональным праздником

Праздник начался с краткой ознакомительной экскурсии по городищу. Учителя побывали на главной площади Херсонеса – агоре, и полюбовались красотой и величием Свято-Владимирского кафедрального собора. Мероприятие продолжилось в шатре в Саду миниатюр. Там педагоги школы «Мариамполь» принимали поздравления, выполняли творческие задания и состязались в интеллектуальной битве, отвечая на вопросы викторины. Позже гости отправились на ночную экскурсию «Свет Херсонеса», где в свете вечерних огней перед ними предстали могущественные оборонительные стены древнего города, яркие мозаики его средневековых храмов, античные колонны и фундаменты домов и базилик. Завершилась прогулка специальным кинопоказом под открытым небом, — рассказали в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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С тегами: Херсонес таврический