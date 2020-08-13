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В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Беспокойные соседи»

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Беспокойные соседи»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 13.08.2020

Выставка «Беспокойные соседи» в малом зале античной экспозиции Херсонеса Таврического открылась в преддверии Дня археолога.

Выставка «Беспокойные соседи», подготовленная совместно с Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником и музеем-заповедником «Неаполь Скифский», посвящена поздним скифам – дальним и ближним соседям древнего Херсонеса. На витринах представлены предметы разных сфер жизни этого воинствующего народа – от холодного оружия до элементов женского туалета. Следует отметить, что в Херсонесе запланировано проведение нескольких выставок, связанных друг с другом единой тематикой. Следующая временная экспозиция, посвященная скифскому этносу, пройдет в 2021 году, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

По словам первого заместителя директора Херсонеса Таврического Татьяны Сарапулкиной, это первая выставка, отражающая быт «соседей» Херсонеса:

Несмотря на то, что это первая «пробная» временная экспозиция в данном цикле, мы надеемся, что она будет иметь успех.

Подробнее о представленных находках рассказал директор музея «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев. Всем желающим он провел экскурсию в мир скифской культуры.

Для варваров Херсонес был, с одной стороны, угрозой, а с другой – желаемой, но недосягаемой целью. Гости выставки познакомятся с уникальными предметами, найденными в Усть-Альминскогом могильнике. Превосходно сохранившиеся изделия из дерева, продукты гончарного производства, элементы захоронений, восхитительные украшения, скифские мечи… Все это и многое другое — экспозиция  «Беспокойные соседи», — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника.

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Беспокойные соседи» В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Беспокойные соседи»

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Беспокойные соседи»

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