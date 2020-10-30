В Херсонесе Таврическом презентовали выставку детских работ

Выставка детских произведений изобразительного искусства в рамках фестиваля «Арт-осень» в Херсонесе Таврическом открылась в малом византийском зале 28 октября.

Своим творчеством ребята поделились с Херсонесом во время конкурса, который проходил с 9 по 25 октября в рамках фестиваля «Арт-осень». Конкурс проводился в двух номинациях: «Образы истории Херсонеса» и «Херсонес – музей вдохновения». Всего было представлено 90 работ, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Все эти рисунки можно увидеть на временной выставке «Арт-осень», которая размещена в музее-заповеднике. в малом византийском зале, а в фойе представлены работы известных севастопольских художников, написанные во время пленэров на территории Херсонеса Таврического.

Посетив выставку, вы сможете не только насладиться яркими детскими произведениями искусства, но и отдать голос за лучшую, по вашему мнению, работу. По результатам голосования кто-то из ребят получит приз зрительских симпатий. В группе Херсонеса Таврического в социальной сети «ВКонтакте» вы сможете найти альбом с представленными на выставке картинами и рисунками и поставить «лайк» под понравившейся работой. На основе онлайн голосования также будет выбран победитель. Проголосовать можно до 1 ноября в этом альбоме – https://vk.com/album-136336814_274043665 .

Приглашаем вас на выставку детских произведений изобразительного искусства в рамках фестиваля «Арт-осень», которая продлится до 15 ноября.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00. Посещение выставки бесплатное!