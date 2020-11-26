В Херсонесе Таврическом презентовали выставку «Добрых рук мастерство»

В «Херсонесе Таврическом», отмечают в пресс-службе музея-заповедника, стало доброй традицией проводить ежегодную выставку «Добрых рук мастерство», приуроченную к международному дню инвалидов и ко дню пожилого человека:

Идея проведения такой тематической экспозиции нашла отклик у жителей Севастополя, и музей-заповедник с радостью предоставляет возможность людям с особыми потребностями делиться плодами своего творчества с посетителями музея. В этом году кроме творческих работ, предоставленных центром социального обслуживания и реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, в экспозиции принимают участие произведения пожилых людей, которые откликнулись на предложение принять участие в выставке.

По словам заведующего экспозиционно-выставочным сектором музея-заповедника «Херсонес Таврический» Павла Хлебовского, в этом году в экспозиции представлено более 50 работ, выполненных в разных техниках:

К сожалению, работ несколько меньше, чем в 2019 году. Это связано из-за с эпидемиологическими ограничениями, не все организации смогли представить произведения. Но те авторские работы, которые вошли в экспозицию, заслуживают общего внимания.

На выставке презентованы живописные картины с разной тематикой, работы, выполненные бисером, куклы, сделанные с помощью разных техник, расшитые платья и рубахи, а также другие произведения декоративно-прикладного искусства.

Увидеть творческие работы можно с 25 ноября по 15 декабря в малом зале античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 09:00 до 17:00.

Вход бесплатный.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»