В Херсонесе Таврическом презентуют новую выставку — «Герои Херсонеса. Геракл»

3 ноября в 15:00 в малом зале Византийской экспозиции состоится торжественное открытие выставки «Герои Херсонеса. Геракл». На ней посетителям будут представлены археологические предметы, свидетельствующие о почитании этого героя в Херсонесе Таврическом, а также произведения изобразительного искусства крымских художников. Картины, специально написанные для музейного выставочного проекта, позволяют обнаружить зримую связь между мифологическим прошлым и идеалами современного общества.

Геракл – это ярчайший герой в древнегреческой культуре, сыгравший весомую и многоплановую роль в процессе формирования представлений эллинов о героике и героическом, о человеческом величии и божественной воле, о сочетании красоты, силы и идеалов справедливости, а также о необоримой решимости в достижении самых невероятных целей.

Греки почитали Геракла и как бога, и как героя, причём этот культ был очень популярен; потомками Геракла считались цари Спарты, Македонии, эллинистического Египта, представители многих аристократических семейств античного мира. Каждый год во второй день месяца метагитниона, когда, как считалось, Геракл вознёсся на небо, в разных городах Эллады проходили особые празднества с атлетическими состязаниями – Гераклеи. Изображение героя встречалось на монетах Александра Великого, многих последующих царей, правивших обломками его державы, монархов Кушанской державы.

В Херсонес культ Геракла, очевидно, был перенесен из метрополии – Гераклеи Понтийской, названной в честь этого героя. Гераклею же основали дорийцы, издавна почитавшие Геракла в качестве своего покровителя. Поэтому и херсонеситы видели в нём своего главного героя и мифического предка, защитника их государственности, несущего им благоденствие и процветание.

Пик популярности героя приходится на IV – первую половину III в. до н. э. Это был период экономического расцвета Херсонеса, его полной политической самостоятельности. В это время широко развивается торговля с Афинами, городами Малой Азии, островной Грецией, с другими греческими колониями в Северном Причерноморье. Если в Херсонесе существовал храм Геракла, то, скорее всего, воздвигнут он был именно в э ту эпоху.

В Херсонесе в IV–III вв. до н. э. Геракл почитается главным образом как Защитник, Спаситель, Хранитель границ. До середины III в. до н. э. культ государственный статус и, возможно, даже укрепляет в этом смысле свои позиции, так как на херсонесских монетах этого времени мы видим изображение головы героя. О том же, видимо, свидетельствует и появление клейм с изображением одного из атрибутов Геракла – палицы. О сохранении и развитии гражданской составляющей в культе героя в этот период свидетельствуют многочисленные граффити – посвятительные надписи на посуде.

Мы видим Геракла, изваянного в мраморе, известняке, глине; существовали, несомненно, и живописные картины, но они не сохранились. На херсонесских монетах чеканился его облик, своих сыновей жители города называли Гераклиями, Гераклидами, Гераклеонами. Геракл и Гермес считались покровителями школ-гимнасиев, где устанавливались их скульптуры. В системе школьного воспитания большое внимание уделялось спорту. На праздниках Гераклеях проводились спортивные состязания и устраивались театрализованные представления на сюжеты мифов о герое.

На выставке будет представлено около 50 музейных предметов, рассказывающих о том, каким херсонеситы видели Геракла. Это мраморные и известняковые рельефы, фрагменты скульптур, терракотовые статуэтки и монеты. Органичной составляющей археологической выставки станут художественные работы, в которых севастопольские художники воплощают свое восприятие этого древнего, но столь созвучного нашему времени героического образа.

Ознакомиться с уникальной выставкой «Герои Херсонеса. Геракл» можно в малом зале Византийской экспозиции с 9:00 до 17:00 со вторника по воскресенье. Она будет открыта до 3 декабря. Вход свободный!

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»