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В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов

В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 18:46 01.02.2020

150 будущих военнослужащих — курсанты Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ Севастополя — присягнули на верность Родине у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Таврическом 1 февраля.

На торжественное мероприятие приехали более 800 человек из разных регионов страны: родители, родственники и близкие военнослужащих. Церемония поведения к Военной присяге традиционно началась с построения личного состава и выноса Государственного флага Российской Федерации. Поздравить курсантов со знаменательным в их жизни событием пришли председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, клирик Свято-Владимирского кафедрального собора протоиерей Стефан Сломчинский и председатель Совета ветеранов воинских частей капитан I ранга в отставке Владимир Алексеевич Попов. Они пожелали военнослужащим быть верными Военной присяге, добросовестно, честно и ответственно выполнять свои обязанности и продолжать славные воинские традиции Российской армии, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов

Военная присяга с давних времён является торжественным обещанием, клятвой, даваемой гражданином, вступающим в ряды Вооружённых сил, когда им берутся на себя высокие обязательства в верности своему Отечеству. Сегодня в одном строю в стенах «Херсонеса Таврического» стояли представители республик Татарстан и Крыма, Ростовской, Астраханской и Московской областей; а также города федерального значения Севастополь.  В присутствии родных и близких, каждый из 150 курсантов с оружием в руках присягнул на верность своей Родине, достойно исполнять свой воинский долг, и мужественно защищать свободу и независимость России.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В Херсонесе Таврическом присягу приняли курсанты школы водолазов

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