В Херсонесе Таврическом прошел интерактив, посвященный древним единицам измерения

В музее-заповеднике провели познавательный интерактив для учеников 6-го класса школы «Экотех+». На выставке «Семь раз отмерь. Мера важнее всего» ребятам рассказали об истории возникновения единиц измерений и о том, какие эталоны длины использовали эллины и херсонеситы.

Новую экспозицию также осмотрели почетные гости, среди которых директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич, ученый секретарь Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ольга Богаченко, заместитель директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Севастополе Елена Чалая, заведующий филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (Музей Черноморского флота) Владимир Клюев, ученый секретарь Российской галереи искусств Виктория Данилюк и другие. Многие из них сказали теплые слова в адрес Херсонеса Таврического и поблагодарили организаторов за приглашение на выставку.

После окончания торжественной церемонии началось интерактивное занятие для ребят из школы «Экотех+». Юные гости определили свой рост в греческой системе счисления, а затем с помощью необычной мерной ленты измерили ширину главной улицы Херсонеса в пальцах, в ступнях или в локтях. Подлинные находки из раскопок древнего города и макеты его зданий помогли ребятам наглядно представить их внешний облик и размеры, а благодаря установленной в зале интерактивной панели школьники узнали много интересного о применявшихся в прошлом эталонах единиц величин.

Сегодня на выставке присутствуют победители и призеры математических олимпиад и соревнований по программированию. Это мотивированные дети, которые стремятся к знаниям. Нам всем было очень интересно посетить новую выставку и принять участие в таком замечательном интерактиве! Тем более что в следующем году ребята начнут изучать геометрию, и полученные сегодня знания им в этом помогут. Мы всегда с удовольствием приезжаем в Херсонес! Благодарим музей-заповедник за сотрудничество в сфере образования и за приглашение на такое чудесное и познавательное мероприятие! – поделилась своими впечатлениями учитель информатики и математики школы «Экотех+» Ирина Бутенко.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»