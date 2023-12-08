В херсонесе Таврическом — Рождественская экскурсия

На территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» прошла первая интерактивная экскурсия «Зажигаем звезды в Херсонесе», посвященная истории светлого христианского праздника Рождества. Она организована музеем-заповедником совместно с фондом «Моя история».

Около 30 учащихся 2А класса «Билингвальной гимназии № 2» совершили путешествие в Рождество. Встречала маленьких гостей Снегурочка. С ее помощью ребята прошли по древнему городу, выполняя различные задания. Участники интерактивной экскурсии познакомились с картой звездного неба, разгадали кроссворд, узнали, как празднуют Рождество в разных странах. Под треск праздничного «камина» в нашем теплом и уютном шатре ребята посмотрели Рождественский ролик о рождении Иисуса Христа в Вифлееме и узнали об истории светлого христианского праздника, спели колядки, а после сделали своими руками елочную игрушку – колокольчик! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

В конце экскурсии появился Дед Мороз. В шатре зажглась праздничная иллюминация, и под песню «В лесу родилась елочка» дети вместе с Дедушкой водили праздничный хоровод вокруг елки, играли в шуточные игры с догонялками, а в конце мероприятия каждый из наших маленьких гостей загадал желание.

Мы впервые посетили эту экскурсию. Она нам очень понравилась, было очень интересно! Особенно деткам понравились веселые и зажигательные танцы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мастер-класс. Спасибо вам огромное! В следующем году мы обязательно постараемся посетить вашу экскурсию!, – говорит Наталья, мама одного из школьников.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»