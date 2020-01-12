В Херсонесе Таврическом вручили призы победителям конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» итоги конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка» подвели 12 января.

В Византийском дворике Херсонеса собрались участники конкурса на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками, детвора вместе со своими родителями, а также организаторы и члены жюри: сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический», директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов и севастопольская художница Елена Лимонова. Праздничную программу открыл главный сказочный персонаж Нового года – Дед Мороз. Торжественное награждение победителей конкурса провела Ирина Сауконен, заведующий сектором культурно-массовых проектов. Она рассказала, что ребята принесли очень много чудесных работ, которые украсили главную ель музея, а также елочки в залах Античной и Византийской экспозиций, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Для конкурса дети и подростки в возрасте до 16 лет изготовили новогодние украшения из подручных материалов (плотной цветной бумаги, ткани, ваты, картона и бисера, пластиковых бутылок, упаковочного материала и т.п.). Организаторами приветствовались всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника.

Поделки участников очень оригинальные и креативные. Выбрать из них лучшие оказалось весьма непростой задачей, – подчеркнула Александра Суворова, заведующий культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Членами компетентного жюри, которое состояло из сотрудников музея, севастопольских художников и представителей эко-парка «Лукоморье», были определены следующие победители конкурса:

Возрастная категория – дети от пяти до восьми лет:

I место – Сыслова Милана;

II место – Шишкин Артем;

III место – Ковалева Мира.

Возрастная категория – дети от девяти до двенадцати лет:

I место – Магаева Дарья;

II место – Измалкова Ксения;

III место – Белорукова Виолетта.

Возрастная категория – дети от тринадцати до шестнадцати лет:

I место – Шпигель Екатерина;

II место – Дацко Дарья;

III место – Шлаина Арина.

Специальным призами награждены: Мурадян Карина, Квайдер Хадижа, Нужин Антон, а также самая маленькая участница конкурса Весталия Клепачева. Гран-при получил Вербин Евгений.

Ребятам вручили памятные подарки от музея-заповедника «Херсонес Таврический» и эко-парка «Лукоморье», а также грамоты и сувениры.

ВНИМАНИЕ! Участники, которые не присутствовали на празднике и не забрали свои подарки, грамоты и сертификаты, смогут сделать это, обратившись к администратору музея-заповедника «Херсонес Таврический» либо в эко-парк «Лукоморье» в будние дни во время работы учреждения.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»