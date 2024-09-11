В Херсонесе Таврическом — выставка «Херсонес от Альфы до Омеги»

Вы увидите мраморную плиту с рельефным изображением листьев плюща, перстень-печатку с монограммой, чернолаковую пиксиду, стеклянную подвеску I‒II века н. э. в виде птички и многое другое! Капсульная выставка работает в зале Византийской экспозиции музея-заповедника всего шесть дней: с 11 по 15 сентября ‒ с 09:00 до 19:00, 16 сентября ‒ с 09:00 до 14:00. Вход свободный! Успейте до 16 сентября познакомиться с невероятными археологическими находками на 17-ю букву русского алфавита! Ждем вас на выставке «Херсонес от Альфы до Омеги. П», — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».