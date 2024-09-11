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В Херсонесе Таврическом — выставка «Херсонес от Альфы до Омеги»
фото: пресс-служба Херсонеса Таврического

В Херсонесе Таврическом — выставка «Херсонес от Альфы до Омеги»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:44 11.09.2024

11 сентября в Византийской экспозиции открылась новая капсульная выставка из цикла «Херсонес от Альфы до Омеги». Она организована по алфавитному принципу и бесплатно, в занимательной форме знакомит гостей музея-заповедника с удивительными находками, названия которых начинаются на букву «П»!

Вы увидите мраморную плиту с рельефным изображением листьев плюща, перстень-печатку с монограммой, чернолаковую пиксиду, стеклянную подвеску I‒II века н. э. в виде птички и многое другое! Капсульная выставка работает в зале Византийской экспозиции музея-заповедника всего шесть дней: с 11 по 15 сентября ‒ с 09:00 до 19:00, 16 сентября ‒ с 09:00 до 14:00. Вход свободный! Успейте до 16 сентября познакомиться с невероятными археологическими находками на 17-ю букву русского алфавита! Ждем вас на выставке «Херсонес от Альфы до Омеги. П», — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический». 

 

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