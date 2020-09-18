В Херсонесе Таврическом завершился летний сезон

Третий театральный сезон в рамках проекта «Летний вечер в Херсонесе» завершился накануне. В этом году, несмотря на все трудности, отмечают организаторы, сезон выдался особенно насыщенным.

На сцене античного театра показывали свое мастерство севастопольские и крымские актеры, талантливые музыканты, известные оркестры. Каждое мероприятие собирало полный зал. В этом сезоне в проекте «Летний вечер в Херсонесе» принимали участие: Античный театр под руководством Евгения Журавкина (Академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского), творческое объединение «Русский театральный дом», Крымская государственная филармония, Содружество актеров Севастополя, Севастопольский театр юного зрителя; Сводный оркестр Крымского соединения войск национальной гвардии, Большой симфонический и Камерный оркестры Крымской государственной филармонии. Также на нашей сцене выступал лауреат международных конкурсов Николя Челоро – известный французский пианист и композитор. В этом году сезон был открыт Сводным оркестром Крымского соединения войск национальной гвардии, а закрывало его Содружество актеров города Севастополя спектаклем «Эзоп», — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

В этом году, несмотря на пандемию, Херсонес посетило почти полмиллиона гостей, а зрителей в Античном театре было более 8 тысяч.

Мы с нетерпением ждем четвертый сезон проекта «Летний вечер в Херсонесе». В следующем году Античный театр непременно порадует вас не менее насыщенными и яркими событиями, — подчёркивают сотрудники музея-заповедника.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»