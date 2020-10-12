В Херсонесе Таврическом завершён второй сезон спектакля «Грифон»

10 октября состоялось последнее в этом году представление исторического мультимедийного шоу-спектакля «Грифон», созданного специально для Херсонеса Таврического.

За короткий туристический сезон было проведено 34 показа, а всего постановку посетило более 20 000 человек, в том числе 10 000 зрителей в рамках благотворительных программ фонда «Моя история», Правительства Севастополя при поддержке с Министерства культуры РФ. «Грифон» стал одной из самых ярких инициатив национального проекта «Культура» на крымской земле и заслужил высокие оценки зрителей и критиков со всей страны. Всего с даты премьеры (27 июля 2019 года) и по сегодняшний день спектакль увидели более 30 000 россиян – гостей и жителей Севастополя, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Постановка, созданная по пьесе Председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), представляет собой необычное сочетание мультимедийных технологий, яркой драматургии, исторического контекста и эффектной режиссерской подачи, которые вместе делают тысячелетнюю историю не только интересной, но и более осязаемой, наглядной.

Отличительной чертой развития проекта стало то, что интерес к нему с течением времени, а это уже второй сезон, не только не ослабевает, как часто бывает с «однодневными» коммерческими проектами, а, наоборот, становится выше. Жители Севастополя, принимающие гостей отовсюду, рекомендовали спектакль своим друзьям, родственникам, постояльцам и приходили сами увидеть «Грифона» второй и даже третий раз, – отмечает председатель Совета фонда «Моя история» И.В. Есин.

Напомним, что спектакль «Грифон» создан и проводится в рамках масштабного проекта музеефикации Херсонеса Таврического. За несколько лет реализации проекта фондом «Моя история» были проведены работы по восстановлению и благоустройству древнего города, в том числе реставрация «Куртины 19», создание дорожно-тропиночной сети, мультимедийного шоу и ночной иллюминации древнего города, ремонт нижнего храма Владимирского собора. Кроме того, регулярно осуществляются очистка археологических зон от сорняков и мониторинг береговых процессов Херсонеса; в настоящее время началась разработка проекта реставрации Туманного колокола.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»