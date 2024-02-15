В Херсонесе возрождается монашеская жизнь

В Базилике 1935 года сегодня состоялась Божественная литургия.

В Севастополе на территории заповедника «Херсонес Таврический» сегодня прошла праздничная Божественная литургия. Возглавил богослужение митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Сердца присутствующих были наполнены особым трепетом, ведь сегодня православный мир отмечает Сретение Господне. Этот праздник традиционно символизирует встречу человека с Богом, а также встречу Ветхого и Нового Заветов. Сегодня в Херсонесе Таврическом произошла и встреча прошлого с будущим, так как Божественная литургия в Базилике 1935 года положила начало возрождению Херсонесского мужского монастыря, — сообщает пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Своими мыслями о сотрудничестве с будущей обителью поделилась директор музея-заповедника Елена Морозова:

В России великое множество примеров, когда на территории монастыря располагаются музейные комплексы, которые добрососедствуют и соработничают. Это обусловлено историей, что в Херсонесе Таврическом еще в середине XIX века находился монастырь. Сейчас, совместно с владыкой и епархией, мы возрождаем эту обитель. И тот факт, что сегодня, в Сретение, прошла эта торжественная служба, зажгло первую звезду восстановления монашеской жизни в Херсонесе Таврическом. Музей-заповедник всегда трудился совместно с благочинием. На территории Херсонеса действуют два православных храма, в нашей работе ключевым является духовно-нравственный аспект. Сегодня восторжествовала справедливость: началось возрождение обители. И мы всегда будем идти рука об руку с благочинием, трудясь на благо людей.

Отметим, что возрождение святыни происходит спустя сто лет. Именно в эти февральские дни 1924 года монастырь на Херсонесе был закрыт. До 1924-го года монастырская усадьба включала в себя церковь Семи священномучеников херсонесских, настоятельский корпус, старую и новую трапезные, две гостиницы и подсобные помещения. Ровно век назад здания монастыря были ликвидированы и переданы Херсонесскому музею.

В 1925-м году в здании бывшей новой трапезной после ремонта на втором этаже разместилась экспозиция античной истории Херсонеса и научная лаборатория, в западной половине — столовая для рабочих. Первый этаж занимала коллекция находок из раскопок. Здание новой монастырской гостиницы в 1924-м году было передано в жилой фонд города, а с конца 1970-х годов стало использоваться для нужд музея.

А в 2024-м году было принято историческое решение о возрождении Свято-Владимирской обители и «Херсонеса Таврического» как духовного центра страны и российского православия.

Херсонес сохранил православие, сохранил тот дух приветливости и радости от встречи с любым человеком, который приходит сюда… Хотел бы поблагодарить губернатора Севастополя Михаила Развожаева и его команду за великую помощь в возрождении обители. Хотел бы в лице Елены Александровны Морозовой, директора музея-заповедника «Херсонес Таврический», поблагодарить всех сотрудников учреждения, которые так терпеливо и заботливо сохраняли, реставрировали это святое для нас место, место крещения каждого из нас, место крещения всей Руси. Хотел бы поблагодарить того, чей замысел состоял в возрождении этой обители и создании прекрасного историко-археологического, просветительского центра для нашей страны и, не сомневаюсь, для всего православного мира. Это Владимир Владимирович Путин, который в 2015 году, побывав в Херсонесе, поставил конкретные задачи и нарисовал то, что здесь должно быть. А мы являемся лишь исполнителями этого прекрасного замысла, воплощение которого будет радовать не только наших современников, но и поколения русских людей, православных людей, и многих, многих прибывающих сюда. Хотел бы поблагодарить новую братию Свято-Владимирского монастыря, отцов и архиереев со всего Крыма, собравшихся здесь для того, чтобы разделить это духовное торжество, ‒ сказал сегодня Глава Крымской митрополии Тихон.

Митрополит Симферопольский и Крымский рассказал, каким же будет новосозданный Херсонесский монастырь.

Он будет удивительно красивым, будет привлекать многих людей, и они будут находить здесь свою веру, потому что здесь будет и музей христианства, и музей античности и Византии, и музей Крыма и Новороссии, восстановленные и реконструированные кварталы старого города времен князя Владимира. Для взрослых будет пища для ума и для детей множество увлекательных приключений здесь, — подчеркнул владыка Тихон.

Фото: пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».