В Херсонесе завершилась археологическая школа

Около шестидесяти студентов Севастопольского госуниверситета: историки и музееведы, архитекторы, строители и дизайнеры завершили четвертую всероссийскую практическую сессию школы «Волонтеры наследия. Херсонес — 2020» в рамках национального проекта «Культура». Участникам проекта предложили специализированную теоретическую и практическую программы.

Ребята получили базовые знания по археологии и реставрационным работам, которые в будущем применят не только на объектах культурного наследия Севастополя и Крыма, но они обязательно пригодятся им в жизни. Студенты теперь понимают важность сохранности объектов культурного наследия, прошли курс по реставрации каменного и деревянного зодчества, металлических конструкций. В рамках четвертой проектной сессии они с большим энтузиазмом отнеслись к работе, — цитирует Управление информационной политики, маркетинга и PR СевГУ руководителя проекта Артема Черного.

Волонтеры работали в библиотечном фонде музея Херсонес Таврический и помогали в обработке материала: артефактов и керамики, которую нашли участники трех предыдущих практических сессий. Также обрабатывали материал, который находили штатные археологи музея на шурфах у Владимирского собора.

Ребята обратились к организаторам с просьбой о дальнейшем углубленного обучения по специальности «Реставрация», — отмечают в СевГУ.

Школа «Волонтеры наследия. Херсонес — 2020» организована при содействии Всероссийской организации охраны памятников истории и культуры.

ВООПИК разработал не только эту программу, есть второй и третий уровень повышения квалификации. В будущем году в рамках национального проекта „Культура“ мы соберемся еще раз, и ребята смогут повысить квалификацию на более сложном уровне, — говорит Артем Черный.

Сертификаты, выданные студентам, дают им возможность в дальнейшем, под присмотром профессиональных реставраторов и сотрудников музея, работать на объектах культурного наследия, участвовать в археологических проектах, и после получения базового образования по специальности получить дополнительную квалификацию реставратора.