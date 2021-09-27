В Херсонесе завершилась конференция «АРХОНТ-2021. Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории»

Конференция «АРХОНТ-2021. Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории», отмечают в пресс-службе музея-заповедника, проводится один раз в два года и собирает широкий круг специалистов, работающих над изучением античной эпохи в жизни Херсонеса и всего Причерноморского региона?

Прошедшая, третья по счёту, конференция вызвала большой интерес у представителей различных научных центров России. Программа форума была насыщенной. В конференции приняло участие более 90 учёных. Прозвучало 60 докладов, только три из которых были представлены онлайн. В ходе работы конференции исследователи презентовали новые открытия и научные разработки, происходил оживлённый обмен мнениями и велись дискуссии по различным вопросам античной истории и археологии, — говорят специалисты.

Спектр тематики выступлений оказался довольно широк. Традиционно в большом количестве были представлены доклады об изучении керамики – основной категории находок на античных памятниках. В этих докладах особое внимание было уделено транспортной таре Античности – амфорам. Были апробированы новейшие открытия в области эпиграфики, нумизматики, глиптики, коропластики, торевтики. Ряд докладов был посвящён каменным надгробным рельефам и алтарям. Основное количество выступлений касалось Херсонеса и его сельской территории – хоры. Также были представлены доклады о памятниках Боспорского царства, могильниках и поселениях варварского окружения греческих городов. Ряд важных выступлений был посвящён анализу письменных источников по истории региона.

Участники конференции отметили высокий уровень представленных докладов и высказались за дальнейшее продолжение проекта «АРХОНТ».

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»