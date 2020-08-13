В Херсонесе завершилась реставрация части оборонительной стены, прилегающей к башне Зинона

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» завершилась реставрация второго участка «Куртины 19» – части оборонительной стены, прилегающей к башне Зинона. Работы по сохранению уникального фортификационного сооружения проводятся по инициативе Патриаршего совета по культуре при финансовой поддержке фонда «Моя история».

В 2008 году в Херсонесе Таврическом Куртине 19 были проведены археологические исследования как с внешней стороны, так и внутри этого памятника. Целью этих работ была подготовка объекта к реставрации. В ходе этой реставрации пространство между блоками заполнили цементным раствором. Сегодня такой метод не соответствует современным нормам, правилам и технологии реставрации, поскольку цементный раствор имеет бόльшую плотность по сравнению с натуральным камнем (известняком). В результате воздействия внешних природных (сезонных) факторов это привело к ускоренному разрушению основных частей оборонительного сооружения. За 12 лет разрушения стали критическими, — отмечают в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

26 марта 2020 года Министерством Культуры Российской Федерации было выдано согласование проекта реставрации оборонительной стены и разрешение на проведение работ. Данный проект был реализован Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история», который провел масштабные реставрационные работы над 40-метровой частью Куртины 19 – впервые с 2008 года.

Специалисты расчистили цементные швы на максимально возможную глубину и произвели их заполнение реставрационным известковым раствором. Решение проблемы взаимодействия материалов стало ключевой задачей в ходе восстановительных работ этого года. Укрепление и удаление деструктивных участков, докомпановка утрат вставками из натурального камня позволили не только уберечь пораженные зоны от дальнейшего разрушения, но и придать памятнику вид, максимально приближенный к изначальному. Обработка биоцидными препаратами позволила очистить поверхность кладки от колоний грибов и лишайников – разрушителей камня.

Реставрационные работы проведены с сохранением аутентичности и в соответствии с основными требованиями международной Венецианской Хартии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест от 31 мая 1964 года, – отмечает заведующий отделом музеефикации памятников Виктор Григорьевич Самойленко. – В результате древние блоки и бутовая кладка стали визуально открыты и выразительны. В целом объект подвергся биоцидной обработке для удаления лишайников и мхов. Заполнение швов кладки было выполнено в соответствии с требованиями и технологическими рекомендациями. В перспективе объект защищён от влаги и биообрастаний.

О Куртине 19

Куртина 19 является частью оборонительных сооружений, расположенных в юго-восточном районе Херсонеса Таврического. Оборонительные стены состоят из археологически хорошо сохранившихся куртин, башен, ворот и представляют собой уникальный памятник греко-римской фортификации. Высота некоторых участков стен и башен достигает 9–15 м. На сегодняшний день оборонительные сооружения в юго-восточном районе Херсонеса Таврического являются уникальным и единственным по своей значимости, масштабам и сохранности памятником такого рода в России.

Начало археологическому изучению фортификационных сооружений Херсонеса было положено еще в XIX веке. Крепостные стены были вскрыты разновременно раскопками инженера Гарабурды, А.Л. Бертье-Делагарда, К.К. Косцюшко-Валюжинича, Р.X. Лёпера, Л.А. Моисеева, К.Э. Гриневича, И.А. Антоновой и других исследователей.

Раскопки показали, что возникновение 19-й и 20-й куртин относится к середине IV века до новой эры. Археологически и конструктивно удалось выделить пять строительных периодов. Второй строительный период датируется III веком до новой эры и характеризуется использованием огромного количества памятников погребальной архитектуры позднеклассического и эллинистического времени. При возведении 19-й куртины во второй строительный период использовались надгробные стелы с именами усопших, детали саркофагов и карнизы, украшенные росписью в технике энкаустики (с использованием красок на восковой основе).

В результате проведённых фондом «Моя история» реставрационных работ объект культурного наследия федерального значения «Куртина 19» стал более устойчив к внешнему воздействию и предстанет в аутентичном виде перед посетителями музея-заповедника «Херсонес Таврический» уже в этом году.

фото: пресс-служба Музея-заповедника «Херсонес Таврический»