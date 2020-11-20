В Херсонесе завершён очередной сезон подводных археологических исследований

В этом году, отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический», основные работы экспедиции отдела подводной археологии музея-заповедника проводились в бухтах Карантинная и Круглая. В бухте Карантинная продолжились исследования на участке акватории у Портового района Херсонеса. В бухте Круглой осуществлялись разведки и шурфовка в районе отмели.

При подводных археологических исследованиях строительных остатков в Карантинной бухте перед научными сотрудниками была поставлена задача точной фиксации сохранившихся сооружений. В прошлом полевом сезоне был составлен ортофотоплан так называемой «ромбовидной башни». Сейчас же с помощью методов фотограмметрии изучались остатки сооружения, которое было обнаружено в двух десятках метров южнее. На основе фотоплана была выполнена схема сохранившихся участков кладки, — говорят специалисты музея-заповедника.

Интересные результаты дала шурфовка у северо-восточного угла «ромбовидной башни». Выяснилось, что это сооружение, расположенное примерно в 30 метрах от берега, сохранилось в высоту на три ряда кладки, два из которых были погребены под плотным слоем донных осадков мощностью более одного метра. Основание сооружения находится примерно на 2,8 м ниже современной поверхности моря, что позволяет оценить изменение глубины и величину затопленного участка берега Карантинной бухты с момента появления башни. Для уточнения датировки возведения этого объекта требуются полноценные раскопки, которые планируется осуществить уже в следующих полевых сезонах.

В бухте Круглой, отмечают в Херсонесе Таврическом, исследования дали богатый археологический материал. Еще в 2019 году экспедицией непосредственно на отмели было собрано большое количество строительной керамики I–III вв. и IX–X вв., что позволяет говорить о существовании на месте «островка» построек в римское и средневековое время. Среди многочисленных находок полевого сезона 2020 года – кровельная черепица и крупные фрагменты средневековых амфор.

Были обнаружены также и фрагменты оконных стекол и лампад, что дает основание предполагать наличие здесь культового сооружения. Применение беспилотного летательного аппарата позволило выявить каменную насыпь протяженностью около 60 м и шириной 20 м, возможно, являющуюся остатками причальных сооружений одной из херсонесских гаваней. Это интересный и перспективный в археологическом плане район, требующий серьезных комплексных исследований, — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»