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В Херсонесском Свято-Владимирском соборе прошла благотворительная ярмарка

В Херсонесском Свято-Владимирском соборе прошла благотворительная ярмарка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:58 05.01.2022

В Херсонесском Свято-Владимирском соборе прошла благотворительная ярмарка. По сложившейся доброй традиции дети творческой мастерской «Светлица» накануне светлого праздника Рождества Христова приготовили для прихожан и паломников подарки, сделанные своими руками. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния.

На вырученные средства ребята хотят купить подарки для особенных детей, тех, кому больше других хочется подарить Рождественскую радость.

Цель ярмарки — научить детей любви. Любви друг другу, любви к родителям, любви к чужим, незнакомым людям…. Ведь когда ребенок делает подарок своими руками для ярмарки, он не знает, кому он достанется. Но он делает эти подарки с любовью независимо от этого, и вот эта любовь, это тепло, которое маленький человек вкладывает в свой труд, навсегда остается и в его сердце, и в сердце того человека, которому потом этот подарок достанется. Любовь воспитывается только личным примером — педагогов и родителей. Поэтому по возможности я стараюсь, чтобы родители тоже участвовали в подготовке. Что-то делали вместе с детьми, помогали, чтобы ребенок видел, что-то, что он делает важно его маме и папе. Для ребенка очень важно чувствовать такую поддержку и единение с родителями, — рассказала руководитель детской творческой мастерской «Светлица» при Севастопольском благочинии Екатерина Виноградова.

В Херсонесском Свято-Владимирском соборе прошла благотворительная ярмарка

Севастопольцы и гости города смогли приобрести рождественские подарки, с любовью изготовленные детьми: открытки, елочные украшения, постную выпечку, декоративные свечи, поделки, выполненные в различных техниках.

Ярмарка завершилась, а светлые воспоминания о ней еще долго будут согревать сердца как посетителей, так и самих детей, — отметили в благочинии.

В Херсонесском Свято-Владимирском соборе прошла благотворительная ярмарка

Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния.

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